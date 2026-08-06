En las últimas 24 horas, la sexta cripto más importante descendió 0,73%. Cómo son los precios de otras divisas digitales y dólares digitales

Solana, la sexta criptomoneda líder, reporta un descenso de 0,73% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este jueves a u$s73,51, con una capitalización de mercado de u$s42.729,28 millones.

El mercado cripto mundial reporta este jueves 6 de agosto una capitalización de u$s2,21 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales creció un 0,27% en el último día. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 58,92%, seguido de Ethereum con un 10,47%. Las restantes monedas alcanzan un 30,61%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Según datos globales al jueves 6 de agosto, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: u$s64.867,05 (0,36%)

Ethereum: u$s1.916,96 (2,02%)

BNB: u$s593,25 (-1,57%)

Ripple: u$s1,05 (-1,54%)

Solana: u$s73,51 (-0,73%)

Cardano: u$s0,20 (5,34%)

Polkadot: u$s0,82 (-3,12%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,22%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al jueves 6 de agosto:

Bitcoin: $103,21 millones

Ethereum: $3,02 millones

BNB: $937.180,81

Ripple: $1.655,64

Solana: $116.048,10

Cardano: $316,84

Polkadot: $1.299,82

Dogecoin: $109,17

Polygon: $117,93

Además, al jueves 6 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.575,90

DAI: $1.578,68

USDC: $1.578,62

Solana: qué es y cómo se fundó

El mayor aporte de Solana es su "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que organiza las transacciones de forma eficiente antes de confirmarlas, mejorando la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum, en sus primeros años, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo, Solana puede gestionar miles, marcando una diferencia significativa.

En 2020, Solana lanzó su red principal, estableciéndose como una plataforma innovadora y accesible. Esto atrajo a desarrolladores interesados en áreas como DeFi y NTF, donde Solana ofrecía una alternativa frente a los elevados costos de Ethereum.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido acelerado, ganándose la atención de usuarios y proyectos por su rendimiento técnico. Aunque Ethereum sigue siendo el estándar para las aplicaciones descentralizadas, Solana se posiciona como una alternativa más rápida y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado problemas como interrupciones en la red y cuestionamientos sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se destaca por su velocidad, bajos costos y eficiencia, consolidándose como una opción sólida y competitiva frente a Ethereum en el ecosistema cripto.