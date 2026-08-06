Los ciberdelincuentes emplearon inteligencia artificial para suplantar voces de directivos y engañar a empleados de fondos que manejan billones de dólares

La técnica "vishing" con IA clonó voces de directivos para engañar a empleados de fondos como Point72 y Two Sigma.

Los mayores fondos de Wall Street sufrieron ciberataques con IA usando clonación de voz para infiltrarse en sistemas financieros clave.

Los mayores fondos de cobertura de Wall Street fueron blanco de una oleada de ciberataques con inteligencia artificial que utilizó clonación de voz para intentar infiltrarse en sus sistemas.

Los ataques, revelados por Bloomberg, apuntaron contra firmas que manejan cientos de miles de millones de dólares:

Two Sigma Investments

Citadel

Point72 Asset Management

Millennium Management

Varias firmas de capital privado

La técnica empleada fue el "vishing", una variante del phishing en la que los ciberdelincuentes utilizan IA para clonar voces de directivos y colegas en llamadas telefónicas, con el objetivo de engañar a empleados para que entreguen credenciales o accedan a sistemas internos.

Cómo funcionaron los ciberataques con IA contra los fondos de Wall Street

Los ciberataques con IA contra los fondos de Wall Street se basaron en suplantación de identidad por voz. Los hackers usaron tecnología de clonación para imitar el tono, las frases y la voz de personas reales dentro de las organizaciones, y así, manipular a empleados para obtener acceso a información sensible.

Point72, el fondo liderado por Steve Cohen, informó a sus inversores que sufrió un ataque, aunque las primeras evaluaciones indicaron que no se robó información de clientes.

Two Sigma, que gestiona activos por u$s75.000 millones, confirmó que logró frenar la intrusión. "Nuestro equipo de seguridad respondió con rapidez a un intento de campaña de vishing dirigida a Two Sigma y otros gestores de inversiones, y no tenemos indicios de que nuestros datos o sistemas se hayan visto afectados", declaró un vocero de la firma.

Por qué la IA multiplicó la amenaza de ciberseguridad en Wall Street

La inteligencia artificial transformó las reglas de la ciberseguridad en Wall Street y en todo el sistema financiero global.

Según Vinod Paul, presidente de Align Managed Services, empresa especializada en ciberseguridad para fondos de cobertura, las brechas de seguridad se dispararon durante el último año porque las herramientas de IA permiten a los atacantes operar a gran escala con costos mínimos.

"Antes podían atacar a 50 entidades en un ataque dirigido, ahora pueden hacerlo con 1.000", advirtió Paul. "Los hackers también pueden escuchar una llamada telefónica e imitar la voz, el tono y las frases de los interlocutores para crear llamadas falsas", agregó.

Los datos respaldan la alarma. Según el Informe Global de Amenazas 2026 de CrowdStrike, los ataques habilitados por IA crecieron un 89% en 2025. Y los ataques de vishing con deepfakes aumentaron un 1.600% en un solo trimestre, según relevamientos de Trend Micro y el Foro Económico Mundial.

Will Wilson, CEO de Antithesis, firma respaldada por Jane Street que se dedica a detectar vulnerabilidades informáticas, fue tajante: "Lo aterrador de los sistemas de IA modernos es que los han convertido en un producto básico y han hecho posible ejecutar ataques a gran escala. Todos tendrán que mejorar considerablemente sus capacidades. De lo contrario, se meterán en serios problemas".

Qué hicieron los reguladores de Estados Unidos ante los ciberataques a fondos de inversión

Los reguladores de Estados Unidos ya estaban en alerta antes de esta oleada contra los fondos de inversión. La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de ese país, conocida como FINRA, se comunicó con las firmas afiliadas en relación con los intentos de intrusión recientes.

En marzo de este año, FINRA lanzó el Centro de Fusión de Inteligencia Financiera, un portal seguro para que el regulador y las firmas del sector compartan información sobre amenazas de fraude y ciberseguridad en tiempo real y coordinen respuestas.

En paralelo, Google Mandiant publicó en junio un informe que documentó una campaña sostenida del grupo UNC3753, también conocido como Luna Moth o Silent Ransom Group, que entre enero y mayo de 2026 atacó a decenas de estudios jurídicos y firmas de servicios financieros en Estados Unidos con técnicas de vishing. En algunos casos, los atacantes llegaron a infiltrarse físicamente en oficinas haciéndose pasar por técnicos de soporte informático.

El incidente pone en evidencia que la industria financiera, acostumbrada durante décadas a prácticas de seguridad informática laxas, enfrenta ahora una carrera contrarreloj para adaptarse a un escenario donde la IA democratizó la capacidad de ataque.