Según este referente cripto, la capitalización global del ecosistema se encuentra aproximadamente un 50% por debajo de un nivel equilibrado

Este escenario sugiere una oportunidad para inversores a largo plazo, pese a posibles caídas de Bitcoin a corto plazo.

Analista Benjamin Cowen revela que la capitalización total está 50% debajo de su "valor justo" histórico.

El mercado de activos digitales está históricamente infravalorado, según un modelo de regresión logarítmica.

El mercado de los activos digitales se encuentra en uno de los niveles de mayor infravaloración registrados desde los inicios de Bitcoin (BTC), según un modelo de valoración basado en regresión logarítmica que analiza el comportamiento histórico del sector.

Benjamin Cowen, analista cripto, resaltó que la capitalización total del mercado permanece muy por debajo de lo que considera su "valor justo", una situación que, en ciclos anteriores, solo se observó durante etapas de fuertes correcciones y consolidación.

De esta forma, en su análisis Cowen sostuvo que la distancia entre el valor actual y el estimado es una de las más pronunciadas de los últimos 15 años.

El modelo desarrollado por Cowen buscó identificar una tendencia de crecimiento de largo plazo, dejando en segundo plano la volatilidad diaria característica del mercado de criptomonedas.

Bajo esta metodología, la capitalización global del ecosistema se encuentra aproximadamente 50% por debajo del nivel que históricamente habría representado un equilibrio estadístico.

El analista remarcó que este comportamiento no necesariamente anticiparía un nuevo desplome de los precios, sino que podría reflejar una fase prolongada de ajuste tras los excesos registrados durante el ciclo alcista anterior.

Por qué el mercado por debajo de su tendencia histórica

La misma metodología aplicada a Bitcoin arrojó una conclusión similar, ya que Cowen sostuvo que la criptomoneda líder cotiza muy por debajo del valor que su modelo considera razonable para el momento actual del ciclo.

En su opinión, este escenario no invalida la posibilidad de nuevas caídas de corto plazo, aunque sí sugiere que el activo se encuentra en una zona históricamente asociada con oportunidades para inversores de largo plazo.

Los modelos de regresión logarítmica utilizados por Cowen se apoyaron en la evolución histórica del mercado desde los primeros años de Bitcoin.

La premisa es que, aunque los precios pueden alejarse considerablemente de su tendencia durante periodos de euforia o de pánico, con el tiempo tienden a regresar hacia una trayectoria de crecimiento más estable.

No obstante, el propio analista reconoció que se trata de una herramienta estadística y no de un mecanismo capaz de anticipar con precisión los movimientos futuros del mercado.

Factores macroeconómicos, política monetaria, regulación y liquidez continuarán influyendo de manera decisiva sobre el comportamiento de los activos digitales.

Por qué algunos expertos hablan sobre una etapa de acumulación

A la lectura de Cowen se sumó a un debate recurrente dentro del ecosistema cripto sobre determinar si el mercado atraviesa una etapa de acumulación antes de un nuevo ciclo alcista o si aún resta un periodo más prolongado de consolidación.

Mientras algunos analistas consideran que los valores actuales representan una oportunidad de entrada, otros advierten que el contexto macroeconómico global podría seguir limitando el apetito por activos de mayor riesgo.

En ese escenario, las métricas de valoración de largo plazo constituyen una referencia útil, aunque no sustituyen el análisis de las condiciones económicas y financieras del momento.