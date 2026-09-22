El ingeniero detrás del sistema operativo móvil más usado del mundo dejó Google tras un escándalo y decidió apostar por los robots

Andy Rubin es el hombre que creó Android, el sistema operativo que hoy funciona en miles de millones de dispositivos y se convirtió en la plataforma móvil más utilizada del planeta. Sin embargo, su historia comenzó mucho antes de los smartphones, cuando su obsesión por los robots era tan evidente que sus compañeros de trabajo en Apple, a fines de los años 80, comenzaron a llamarlo justamente "Android".

El apodo nació porque Rubin pasaba horas construyendo robots y tenía una dedicación casi mecánica al trabajo. Lo que parecía una simple broma entre colegas terminó anticipando el nombre de una de las marcas tecnológicas más influyentes de la historia.

(Video generado por Ubuntu Comunicación Estratégica)

¿Cómo Andy Rubin creó Android y llegó a liderar la revolución de los smartphones?

En 2003, Rubin fundó Android Inc. con una idea que en ese momento parecía difícil de concretar, desarrollar un sistema operativo abierto para teléfonos móviles que pudiera ser utilizado por distintos fabricantes. El proyecto no logró captar demasiada atención al principio y muchos dentro de la industria no veían con claridad el potencial de esa propuesta.

Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando presentó Android a Samsung, donde varios ejecutivos se rieron de la iniciativa y no consideraron que pudiera convertirse en una amenaza para el mercado. Sin embargo, apenas dos semanas después, Google compró Android Inc. por cerca de 50 millones de dólares y puso a Rubin al frente del desarrollo de una plataforma que terminaría transformando la industria.

Dentro de Google, Rubin manejó Android con un estilo particular y llegó a dirigir el proyecto casi como una organización secreta, mientras la compañía avanzaba en una estrategia que cambiaría la relación entre los usuarios y los teléfonos móviles.

El crecimiento de Android encendió una fuerte rivalidad con Apple y especialmente con Steve Jobs, quien observaba con preocupación cómo el sistema operativo se convertía en el principal competidor del iPhone. La disputa entre ambas compañías marcó una de las guerras corporativas más importantes de Silicon Valley y definió buena parte de la evolución del mercado tecnológico durante años.

¿Qué pasó con Andy Rubin después de Google y por qué volvió a los robots?

Tras su salida de Google, Andy Rubin quedó envuelto en uno de los escándalos más polémicos de Silicon Valley. Años después intentó competir nuevamente en el mercado de los smartphones con Essential, una empresa que buscaba desarrollar teléfonos con una propuesta diferente, aunque el proyecto terminó fracasando y cerrando.

Después de esa etapa, Rubin prácticamente desapareció del centro de la escena tecnológica. Se mudó a Tokio y eligió una vida mucho más alejada de los reflectores que habían acompañado su carrera como una de las figuras más influyentes de la industria.

Pero su antigua obsesión nunca desapareció. Los robots, la pasión que había marcado sus primeros años profesionales, volvieron a ocupar el centro de su atención con una nueva startup llamada Genki Robotics, una compañía que trabaja bajo absoluto secreto en el desarrollo de robots humanoides.

El nuevo proyecto lo ubica nuevamente dentro de una de las carreras tecnológicas más disputadas del momento, en un escenario donde empresas como Tesla y Figure AI buscan avanzar en el desarrollo de robots capaces de interactuar con el mundo real.

Así, el ingeniero que creó el sistema operativo móvil más utilizado del planeta volvió a sus orígenes y retomó la obsesión que le dio su apodo décadas atrás, construir máquinas capaces de acercarse cada vez más a la inteligencia y las capacidades humanas.