Los atacantes lograron inyectar código malicioso en el frontend de la plataforma de predicciones a través de un proveedor externo comprometido

Polymarket, el mercado de predicciones cripto, confirmó que sufrió un exploit que derivó en pérdidas cercanas a los u$s3 millones .

Tras el hecho, la firma anunció que reembolsará íntegramente a los usuarios afectados, en un gesto de responsabilidad que busca preservar la confianza en la plataforma de predicciones basada en blockchain.

Polymarket fue víctima de hackers: qué se sabe del robo millonario

El incidente afectó al menos a once usuarios. Según el análisis de la firma Specter, los atacantes lograron inyectar código malicioso en el frontend de Polymarket a través de un proveedor externo comprometido, lo que permitió una campaña de phishing que drenó fondos de carteras de usuarios.

A diferencia de otros exploits, los contratos inteligentes principales de la plataforma no fueron vulnerados, lo que demuestra la importancia de la seguridad en la cadena de suministro de software.

La compañía suspendió temporalmente operaciones para contener el ataque, eliminó la dependencia maliciosa y se comprometió a reembolsar por completo los fondos robados, estimados en u$s2,94 millones.

En un comunicado, Polymarket aseguró que el incidente ya está controlado y que los usuarios recibirán la restitución de sus activos.

Polymarket sufre un exploit de hackers que sustrajeron casi u$s3 millones de la plataforma

El caso se enmarca en un trimestre récord de incidentes de seguridad en el sector, con u$s74,9 millones en pérdidas en junio distribuidos en 29 exploits, según datos de DefiLlama.

El episodio de Polymarket se suma a ataques recientes contra Humanity Protocol (u$s36 millones), Secret Network (u$s4,7 millones) y Taiko (u$s1,7 millones), confirmando que los bridges y las integraciones cross-chain siguen siendo objetivos recurrentes.