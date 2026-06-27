La compañía destinará los fondos a asistencia directa para comunidades afectadas, programas de reconstrucción y apoyo a organizaciones locales

Binance, la mayor exchange de criptomonedas a nivel mundial, anunció un paquete de ayuda humanitaria para Venezuela tras el devastador terremoto que afectó al país, con un aporte estimado de u$s3 millones.

La compañía destinará los fondos a asistencia directa para comunidades afectadas, programas de reconstrucción y apoyo a organizaciones locales que trabajan en la emergencia.

Binance destina USD 3 millones para asistir a Venezuela tras el terremoto

El anuncio se produce en un contexto de crisis humanitaria, con miles de familias desplazadas y severos daños en infraestructura.

Binance, a través de su brazo filantrópico Binance Charity, canalizará la ayuda en stablecoins y aportes en especie, buscando garantizar transparencia y trazabilidad en el uso de los recursos.

Según la empresa, parte de los fondos se distribuirán en USDT, el dólar cripto de mayor capitalización global, para transferencias directas a damnificados, mientras que otra porción se destinará a proyectos de reconstrucción de viviendas y hospitales.

La iniciativa se suma a otras acciones previas de Binance en situaciones de emergencia. En 2023, la compañía había desplegado un programa de ayuda en Turquía tras el terremoto que golpeó a la región, y en 2024 colaboró con donaciones en Filipinas tras el paso de un tifón.

Binance destinará aproximadamente u$s3 millones de apoyo humanitario a Venezuela

En todos los casos, la empresa utilizó la infraestructura blockchain para garantizar que los fondos llegaran de manera rápida y segura a los beneficiarios.

En Venezuela, el impacto del terremoto se suma a un escenario económico complejo, marcado por la dolarización de facto y la creciente adopción de criptomonedas como medio de pago y resguardo de valor.

El uso de stablecoins como USDT ya es masivo en el país, lo que facilita que la ayuda de Binance pueda ser utilizada de manera inmediata por los afectados.