Según un relevamiento, Ethereum se consolidó como el activo con mayor integración en los canales financieros regulados. Todos los detalles

El ecosistema de los activos digitales en Argentina atraviesa una fase de maduración sin precedentes donde el inversor ya distingue perfiles de uso.

Según el último reporte de CoinEx LATAM, Ethereum se consolidó como el activo con mayor integración en los canales financieros regulados del país.

Esta red facilita el acceso a quienes buscan exposición hacia la tecnología blockchain operando directamente desde la banca tradicional.

Por otro lado, Solana se afirma como la infraestructura predilecta para usuarios que priorizan la agilidad de las wallets digitales nativas.

La distinción es clave en un país con inflación crónica, donde los ciudadanos actúan como analistas financieros para garantizar su propia supervivencia económica.

Este 29 de abril de 2026, los datos confirman que las criptomonedas dejaron de verse como un bloque monolítico para los ahorristas.

Rendimiento en pesos y la ventaja de Ethereum

Durante el mes de abril, el rendimiento de ETH/ARS registró una escalada de 9%, superando ampliamente el avance del 2% de SOL/ARS.

Esta diferencia en el bolsillo de los argentinos se explica por la estabilidad relativa del frente cambiario durante el último periodo mensual.

Cuando el tipo de cambio oficial y los financieros se mantienen quietos, la superioridad de ether se traslada linealmente a los gráficos en pesos.

El inversor local prefiere medir su patrimonio en la moneda nacional debido a que es el signo monetario de su consumo cotidiano.

Esta ventaja psicológica refuerza la posición de Ethereum como una herramienta de resguardo de valor frente a la pérdida de poder adquisitivo.

La madurez de la red creada por Vitalik Buterin le otorga un liderazgo sólido que resiste la narrativa de competencia de otras redes.

El rol de los CEDEAR en la adopción formal

La principal vía de adopción masiva para la red líder fue el instrumento bursátil conocido como CEDEAR de ETHA.

Este certificado permite que cualquier ahorrista compre fracciones de Ethereum en la bolsa local (BYMA) con la misma facilidad que una acción.

Al estar disponible en las aplicaciones bancarias habituales, el activo llega a un público que no desea gestionar claves privadas o procesos técnicos.

Solana, en contraste, continúa ligada principalmente a los exchanges y a la economía de las aplicaciones financieras descentralizadas o DeFi.

El acceso simplificado a través del mercado de capitales permite que el ahorrista tradicional encuentre protección contra la devaluación sin salir de su banco.

Esta infraestructura regulada es lo que hoy permite a Ethereum liderar la adopción en los sectores más conservadores de la sociedad argentina.

Volumen transaccional y sofisticación del mercado cripto

Argentina se consolida como el segundo mercado de la región con un flujo de u$s93.900 millones recibidos en criptoactivos.

La evolución del usuario local muestra una transición desde el simple resguardo de fondos hacia usos complejos como las remesas y la tokenización.

Aunque Ethereum gana en rentabilidad, Solana registra un volumen bruto superior en transacciones de alto valor, alcanzando los $36,58 mil millones.

Este dato refleja que la red es utilizada para la ejecución rápida y de alta frecuencia, moviendo grandes sumas de dinero constante.

La huella dejada por la Devconnect Argentina en 2025 también impulsó el desarrollo de startups locales que refuerzan este tejido tecnológico.

El futuro del sector en el país apunta a una convivencia donde cada red resuelve una necesidad distinta de confianza financiera.