La prestigiosa revista TIME incluyó a la firma cofundada por Marcos Galperin en el top ten por su impacto transformador en América Latina

Mercado Pago, el brazo financiero de Mercado Libre unicornio regional del ecommerce cofundado por el empresario argentino Marcos Galperin, integra la selecta lista de las 10 empresas de finanzas más influyentes del mundo, en el ranking elaborado por la prestigiosa revista TIME.

Este reconocimiento se produce en el contexto de la edición TIME100 Companies: Industry Leaders 2026, subrayando el poder del ecosistema de Mercado Pago.

La publicación resalta especialmente el rol disruptivo que la plataforma desempeñó en la evolución de la banca digital en toda América Latina.

Para los analistas internacionales, el éxito de este gigante financiero marca un hito histórico sin precedentes en la industria global.

La distinción pone de relieve que el liderazgo actual proviene de una empresa de tecnología y no de una entidad bancaria tradicional.

Este cambio de paradigma refleja la transformación profunda que atraviesan los servicios financieros modernos a nivel regional.

Inclusión financiera y el fin del banco tradicional

La publicación destaca las ventajas competitivas del ecosistema integrado de Mercado Libre y su impacto directo en la inclusión financiera.

En una región caracterizada por el desabastecimiento de servicios tradicionales, la plataforma logró formalizar gran parte de la economía popular.

Según Amrita Khalid en su artículo para TIME, el banco del futuro no se parece en nada a las instituciones que conocíamos hasta hoy.

El modelo de negocio permite que consumidores y PyMEs desatendidos accedan finalmente a herramientas de gestión monetaria eficientes y seguras.

Osvaldo Giménez, CEO de Mercado Pago, Osvaldo Giménez, atribuyó este logro al equipo que innova diariamente para simplificar la vida de los clientes.

Actualmente, más de 78 millones de usuarios eligen la plataforma, registrando los niveles más altos de NPS en el sector.

Crecimiento exponencial y digitalización de la economía regional

Durante el año 2025, la compañía alcanzó ingresos netos por u$s12.600 millones, algo que representa un sólido crecimiento del 46% interanual.

Estas cifras consolidan a la unidad de negocios financieros como el principal motor de expansión de todo el grupo empresarial.

El desarrollo de la herramienta está vinculado intrínsecamente a la reducción del uso de dinero en efectivo en las transacciones cotidianas.

Millones de operaciones que antes se mantenían en la informalidad ahora se procesan de manera íntegramente digital y transparente.

Este fenómeno adquiere una relevancia crítica en mercados con niveles históricos muy bajos de bancarización y acceso al crédito.

La expansión de estos servicios digitales representa una oportunidad de progreso real para millones de personas y pequeños emprendimientos latinoamericanos.