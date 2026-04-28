El ministro de Desregulación y Transformación resaltó el cambio de paradigma económico y subrayó haber levantado "las trabas" para mejorar la producción

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación de la Nación, anunció un cambio de paradigma económico en el Congreso Económico Argentino durante la Expo EFI 2026.

Ante un auditorio colmado de empresarios y referentes del sector privado, el funcionario destacó: "Levantamos todas las trabas que hacían imposible la producción y la inversión".

En su discurso, Sturzenegger definió la etapa actual como un "proceso de crecimiento liderado por las exportaciones sin límites".

Esta visión optimista se fundamenta en la eliminación de regulaciones que, según el ministro, estancaron al país durante décadas.

El evento, celebrado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, sirvió de plataforma para ratificar el rumbo del gobierno de Javier Milei.

Desregulación: el motor del nuevo modelo exportador

Para sostener este crecimiento, el Gobierno avanza en seis proyectos de ley clave que buscan modificar estructuralmente las reglas de juego en el mediano y largo plazo.

Sturzenegger recalcó que la gestión se asienta sobre pilares que considera "inamovibles", como el equilibrio fiscal, la libertad económica y una agenda de relaciones internacionales agresiva.

En este sentido, destacó los avances en los vínculos con los Estados Unidos y el Mercosur, al resaltar que "en seis meses hicimos más que en 30 años en materia internacional".

Una de las metas ambiciosas es transformar productivamente la geografía nacional, al ejemplicar su deseo de imaginar "a la Patagonia toda verde" gracias a la inyección de capital en los recursos naturales.

Innovación legal y logística para la competitividad

La agenda legislativa inminente incluye proyectos de alto impacto operativo y jurídico que serán presentados en el Congreso.

Entre ellos, destacan la licitación del ferrocarril Belgrano Cargas, la liberación de la navegación de cabotaje y una profunda Reforma de la ley de sociedades.

Quizás la propuesta más disruptiva mencionada por el ministro fue la posibilidad de armar sociedades comerciales lideradas exclusivamente por inteligencia artificial (IA), sin intervención humana directa.

Sturzenegger describió este concepto como parte de los "círculos económicos virtuosos" que el Gobierno busca fomentar para modernizar el entramado empresarial.

"Después de 15 años de estancamiento, Argentina va a ser el país más competitivo del mundo", concluyó el ministro.