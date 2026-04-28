La propuesta fue presentada en la Conferencia Bitcoin 2026 por el congresista Nick Begich, bajo el nombre de American Reserves Modernization Act (ARMA)

Los Estados Unidos prepara un anuncio histórico y que entusiasma a la comunidad cripto: la creación de una reserva estratégica de Bitcoin (BTC).

Se trata de un plan legislativo que contempla la compra gradual de hasta 1 millón de BTC en cinco años, algo similar a lo que ya hace El Salvador.

La iniciativa busca consolidar los activos digitales incautados por el gobierno y posicionar a la criptomoneda como un "oro digital" dentro de la política financiera estadounidense.

La propuesta fue presentada en la Conferencia Bitcoin 2026 por el congresista Nick Begich, bajo el nombre de American Reserves Modernization Act (ARMA).

Se trata de una reformulación de la antigua "Ley BITCOIN", ahora con mayor apoyo político tras negociaciones en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

El plan establece que el Departamento del Tesoro administre una reserva estratégica de Bitcoin, consolidando los activos ya en posesión del gobierno —provenientes de incautaciones judiciales— y sumando nuevas adquisiciones en el mercado.

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Estados Unidos anticipa la creación de una reserva estratégica de Bitcoin

El objetivo es alcanzar 1 millón de BTC en cinco años, lo que representa cerca del 5% del suministro total de la criptomoneda.

Las compras se realizarían bajo un esquema "budget-neutral", es decir, sin impacto presupuestario adicional, y los activos tendrían un período mínimo de retención de 20 años, evitando su liquidación para gastos corrientes.

La iniciativa surge en un momento de creciente deuda pública e inflación en Estados Unidos, donde Bitcoin es visto como un seguro financiero frente a la depreciación de las monedas tradicionales.

Legisladores como Cynthia Lummis sostienen que el país no puede quedar al margen de la carrera global por los activos digitales, especialmente cuando potencias como China y Rusia avanzan en la tokenización de reservas estratégicas.

Además, el Congreso estadounidense discute en paralelo la Ley CLARITY, que busca establecer un marco regulatorio federal para los activos digitales y definir las competencias de la SEC y la CFTC.

Más de 100 empresas del sector pidieron acelerar su aprobación para evitar la fragmentación normativa y dar estabilidad al mercado.

De aprobarse, la entrada de un comprador institucional del tamaño del gobierno de EE.UU. tendría un impacto inmediato en la demanda y el precio de Bitcoin.

Muchos expertos anticipan que la acumulación de 1 millón de BTC podría alterar la liquidez global y consolidar la narrativa de Bitcoin como "oro digital".