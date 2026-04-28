La iniciativa busca ofrecer a los usuarios una alternativa digital estable para dolarizarse sin las restricciones del mercado oficial

Ripio, una de las principales plataformas de criptomonedas a nivel nacional, presentó USDar, una nueva stablecoin que replica el valor del dólar MEP en Argentina, con paridad 1:1 y respaldo en instrumentos financieros locales.

La iniciativa busca ofrecer a los usuarios una alternativa digital estable para dolarizarse sin las restricciones del mercado oficial, en un contexto de alta inflación y volatilidad cambiaria.

Dólar MEP cripto: Ripio lanza stablecoin vinculada a este tipo de cambio

USDar fue concebida para integrarse al sistema financiero argentino bajo normativas locales y está anclada directamente con otros activos regulados del país. A diferencia de otras stablecoins globales como USDT o USDC, el activo está respaldado concretamente por:

Obligaciones Negociables

Letras del Tesoro

Depósitos bancarios en dólares

El objetivo es que el capital circule dentro de la Argentina con garantías verificables y auditables, evitando la percepción de informalidad que suele acompañar a las stablecoins internacionales.

Los usuarios pueden depositar pesos argentinos en Ripio y convertirlos directamente en USDar, accediendo a una representación digital del dólar MEP.

Este tipo de cambio, también conocido como "dólar bolsa", se obtiene mediante la compra de bonos soberanos en pesos y su posterior venta en dólares dentro del mercado de capitales. La stablecoin replica esa dinámica en el ámbito cripto, al permitir transacciones rápidas y seguras sin cupos ni restricciones.

Ripio presentó USDar, una nueva stablecoin vinculada al dólar MEP

Desde el punto de vista técnico, USDar está construida sobre estándares ERC-20, algo que asegura compatibilidad con wallets y exchanges descentralizados. Además, cuenta con auditorías independientes publicadas por la empresa emisora.

Cada token emitido corresponde a un dólar MEP depositado en custodia, y el proceso de emisión y redención se gestiona mediante smart contracts en Ethereum y Polygon, garantizando transparencia y trazabilidad.

Ripio anunció que USDar podrá integrarse a otras plataformas en cuestión de días, gracias a interfaces de programación (API) que permitirán a bancos, billeteras digitales y proveedores de servicios de pago ofrecer acceso a la stablecoin.

Según datos de mercado, más del 60% de las operaciones cripto en el país están vinculadas a activos dolarizados.

De esta manera, se busca que USDar no quede limitada al ecosistema de Ripio, sino que se convierta en un activo interoperable dentro del sistema financiero argentino.