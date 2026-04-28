La segunda criptomoneda en participación se matuvo estable en las últimas 24 horas. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

El precio de Ethereum, la segunda criptomoneda más relevante, subió 0,14% en las últimas 24 horas, tocando los u$s2.275,07, con un mercado de u$s274.574,81 millones, de acuerdo con Binance.

Este martes 28 de abril, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s2,54 billones, con más de 37.432 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -0,80% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 59,77%, Ethereum ocupa un 10,80%, y el resto de las criptomonedas representan un 29,44%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día martes 28 de abril, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s75.933,85 (-1,27%)

Ethereum: u$s2.275,07 (-0,14%)

BNB: u$s622,40 (0,10%)

Ripple: u$s1,37 (-1,16%)

Solana: u$s83,34 (-0,96%)

Cardano: u$s0,25 (0,48%)

Polkadot: u$s1,23 (0,84%)

Dogecoin: u$s0,10 (1,81%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al martes 28 de abril:

Bitcoin: $116,04 millones

Ethereum: $3,44 millones

BNB: $941.504,29

Ripple: $2.079,01

Solana: $126.082,90

Cardano: $372,37

Polkadot: $1.865,40

Dogecoin: $149,98

Polygon: $137,60

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al martes 28 de abril tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.508,80

DAI: $1.476,70

USDC: $1.514,29

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, creado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, marcó un hito en la evolución de la tecnología blockchain.

Mientras que Bitcoin se enfocó en la descentralización del dinero, Ethereum llevó la blockchain un paso más allá al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) a través de contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que, una vez activados por ciertas condiciones, permiten realizar transacciones sin la necesidad de intermediarios.

El financiamiento colectivo de 2014 permitió a Ethereum lanzarse al mercado, junto con su criptomoneda Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido fundamentales para el ecosistema de Ethereum, pues permiten realizar transacciones y acuerdos de manera segura, sin que haya que confiar en un tercero.

Este sistema ha permitido la creación de dApps que han revolucionado sectores como las finanzas, la logística, la salud y la educación. Ethereum también fue pionero en la creación de nuevos activos digitales a través de la tokenización.

Las stablecoins, cuyo valor está vinculado a monedas tradicionales, han permitido ofrecer estabilidad en el volátil mundo de las criptomonedas, mientras que los NFT, que representan activos únicos, han generado una nueva forma de propiedad digital en áreas como el arte y los coleccionables.

A través de la Ethereum Virtual Machine (EVM), otros proyectos como BNB y Avalanche han podido crear sus propias plataformas, basadas en la tecnología de Ethereum.

Además, las soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, han permitido mejorar la escalabilidad de la red, reduciendo los costos de las transacciones y acelerando su procesamiento.

Ethereum también ha sido clave en el avance de la Web3, un concepto de una Internet descentralizada que pone el control en manos de los usuarios.

La Web3 promueve la privacidad, la transparencia y la autonomía, eliminando la necesidad de grandes intermediarios, como gobiernos y corporaciones, lo que permite una red más democrática y accesible.