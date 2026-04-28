Con una merma del 1,26% en un día, la criptomoneda de mayor capitalización sigue a la baja. Cómo se comportaron otros activos virtuales y dólares digitales

Este martes, Bitcoin, logró una capitalización de u$s1,52 billones, tras experimentar un alza de 1,26% en las últimas 24 horas, operando a u$s75.978,91 en la plataforma de Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,54 billones este martes 28 de abril, según CoinMarketCap.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del -0,82% en las últimas horas. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 59,77%, Ethereum con un 10,79%, y las demás monedas lograron un 29,43%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día martes 28 de abril, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s75.978,91 (-1,26%)

Ethereum: u$s2.275,84 (-0,17%)

BNB: u$s622,27 (0,02%)

Ripple: u$s1,37 (-1,22%)

Solana: u$s83,34 (-1,01%)

Cardano: u$s0,25 (0,46%)

Polkadot: u$s1,23 (0,86%)

Dogecoin: u$s0,10 (1,69%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, martes 28 de abril, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $116,04 millones

Ethereum: $3,44 millones

BNB: $941.504,29

Ripple: $2.079,01

Solana: $126.082,90

Cardano: $372,37

Polkadot: $1.865,40

Dogecoin: $149,98

Polygon: $137,60

Por otro lado, así cotizan en pesos los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al martes 28 de abril:

USDT: $1.508,80

DAI: $1.476,70

USDC: $1.514,29

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, es necesario abrir una cuenta en alguna exchange, como Binance, Bitso, Lemon o Bitget, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas permiten abrir una cuenta virtual (CVU) para transferir pesos y fondear la cuenta, facilitando la compra de criptomonedas.

El paso siguiente es seleccionar la criptomoneda deseada y adquirirla. Algunas plataformas también admiten pagos con tarjeta de crédito, mediante servicios como Mercado Pago.

Además, permiten intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra alternativa es utilizar el sistema persona a persona (P2P), conectando directamente a usuarios.

En este modelo, los pagos pueden realizarse con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Revisar la reputación del vendedor es clave para evitar riesgos.

Por último, se recomienda evitar plataformas no seguras, como Paxful, denunciada por varios usuarios. Estas carecen de herramientas de seguridad, dejando a los usuarios expuestos a robos de datos y fraudes.