Block, de Jack Dorsey, lanzó una prueba de reservas de Bitcoin para su tesorería y productos como Cash App y Square, con verificación onchain

La empresa de pagos digitales Block, fundada por Jack Dorsey, lanzó una prueba de reservas para su tesorería corporativa de Bitcoin (BTC), así como para dos de sus principales productos, Cash App y Square.

La iniciativa coloca a la compañía en línea con una creciente cantidad de actores del ecosistema cripto que buscan ofrecer mayor transparencia sobre sus tenencias en blockchain.

"Las personas no deberían tener que confiar en que su Bitcoin esté allí; deberían poder verificarlo", posteó Dorsey en su cuenta personal de X tras el anuncio realizado durante un evento en Las Vegas, este 27 de abril.

Según el CEO, la nueva función permite que cualquier usuario: "confirme de forma independiente los holdings de Block", mediante firmas onchain, algo que habilita una verificación pública y descentralizada de los fondos.

Y agregó que: "las reservas son controladas activamente, no solo observadas históricamente", en referencia a la diferencia entre auditorías tradicionales y sistemas de verificación en tiempo real basados en blockchain.

BTC bajo verificación pública

La prueba de reservas incluyó los 8.883 BTC que Block mantiene en su balance corporativo, equivalentes a aproximadamente a unos u$s681.4 millones.

Esta posición ubicó a la firma de Dorsey como la catorceava mayor tenedora de Bitcoin entre las tesorerías corporativas.

Este movimiento se enmarcó en un contexto de creciente presión por transparencia dentro del sector, especialmente tras el colapso del exchange FTX en noviembre de 2022, evento que impulsó la adopción de mecanismos de prueba de reservas como estándar emergente para demostrar solvencia.

La prueba de reservas se consolidó como una herramienta clave para restaurar la confianza de usuarios e inversores en plataformas centralizadas.

A través de este sistema, las empresas publican sus pruebas criptográficas que permiten verificar que los activos digitales que dicen custodiar existen efectivamente en la blockchain.

Entre las plataformas que ya se implementaron o divulgaron esquemas similares se encuentran Binance, Kraken, OKX, Bitfinex y Bitget, todas entre las principales exchanges del mercado global.