Bitcoin superó la TMMP tras meses, pero señales on chain advirtieron una toma de ganancias acelerada y riesgo de corrección en el corto plazo

El precio de Bitcoin (BTC) mostró una recuperación relevante el lunes pasado al volver a situarse por encima de la True Market Mean Price (TMMP), ubicada en torno a los u$s78.300, un nivel que no lograba sostener desde mediados de enero de 2026.

Sin embargo, nuevos indicadores on chain advirtieron que el mercado podría estar entrando en una fase de distribución, con riesgos de corrección en el corto plazo.

El dato surge del último informe de Bitfinex Alpha, publicado el pasado 27 de abril, donde se destacó que el repunte convive con señales de toma de ganancias acelerada por parte de inversores recientes.

¿Un cambio de régimen?

La TMMP es un indicador que refleja el costo promedio de adquisición de los activos que se encuentran en circulación activa, excluyendo la emisión minera y su recuperación, suele interpretarse como un giro desde condiciones bajistas hacia un entorno más neutral.

Según el informe, es la primera vez desde el 15 de enero que Bitcoin logró mantenerse por encima de este umbral, lo que podría sugerir una mejora estructural en el mercado.

El siguiente nivel clave es el Short-Term Holder Realized Price, actualmente sería entre los u$s79.900 y u$s80.100.

Este indicador representa el costo promedio de compra de los inversores que ingresaron al mercado en los últimos 155 días, y funcionó como resistencia en todos los intentos de recuperación durante 2026.

Una ruptura sostenida por encima de esa zona implicaría que más de la mitad, alrededor del 54%, de los participantes recientes pasaría a estar en ganancias, lo que podría cambiar la dinámica de oferta y demanda.

La señal que enciende las alarmas

Más allá de los niveles técnicos, el foco del informe está en el comportamiento de los holders de corto plazo, ya que el indicador STH Realized Profit, que mide las ganancias efectivamente realizadas por este grupo al vender sus activos, se disparó a los u$s4.4 millones por hora.

El dato no es menor, debido a que superó casi tres veces el umbral de los u$s1.5 millones que, históricamente, coincidió con cada techo local del año.

"Esta es la señal de cautela más contundente dentro de la estructura actual", señaló el reporte de Bitfinex, y destacó la similitud con los picos previos de 2026.

El fenómeno tiene una explicación directa, y se debe a que muchos inversores que compraron BTC en el rango de u$s60.000 a u$s70.000 están alcanzando su punto de equilibrio, lo que incrementó el incentivo a vender y genera una presión de oferta significativa.