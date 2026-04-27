Se trata de una solución 100% online para gestionar compras, pagos y financiamiento de insumos, bienes y servicios, desde homebanking BIP y BIP Móvil

Banco Provincia lanzó Pactar Digital, una solución 100% digital que permite gestionar compras, pagos y financiamiento de insumos, bienes y servicios entre empresas directamente desde el homebanking BIP y la aplicación BIP Móvil.

La herramienta está destinada a comercios, pymes y empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios, y se consolida como una solución estratégica para impulsar la actividad económica en distintos rubros.

Se trata de una evolución de la experiencia de Procampo Digital, la plataforma que el banco desarrolló originalmente para el sector agropecuario y que ahora expande su alcance al tejido productivo bonaerense en su conjunto. L

a iniciativa representa un paso concreto en la estrategia de transformación digital de la banca pública provincial, que desde 2020 viene profundizando su orientación hacia el financiamiento productivo.

La plataforma opera con procesamiento 100% propio, diseñada específicamente para financiar la adquisición de insumos, bienes y servicios sin depender de infraestructura de terceros.

Todo el circuito —desde la solicitud hasta la acreditación— se resuelve dentro del ecosistema del banco, sin fricciones ni intermediarios externos.

Tasas competitivas y plazos de hasta 360 días para empresas bonaerenses

La nueva herramienta opera en pesos con plazos de hasta 360 días y tasas que van desde 21% a 33% anual.

Esta estructura le permite al comprador planificar su financiamiento con certeza sobre el costo, y al proveedor operar con la seguridad del cobro inmediato.

Los clientes también pueden acceder a condiciones especiales que incluyen tasas de 16% anual a 90 días de plazo.

Los plazos de amortización disponibles son en un único pago al vencimiento: 30, 60, 90, 120, 270 y 360 días, según la operación acordada entre proveedor y comprador.

El monto mínimo por solicitud de venta es de $5.000, mientras que el máximo queda sujeto a la evaluación crediticia que el banco realice en función del margen disponible del cliente.

En cuanto a la precancelación, el cliente puede cancelar total o parcialmente el crédito; la comisión de 2% se exime si la cancelación total ocurre luego de cumplida la cuarta parte del plazo original o transcurridos 180 días corridos, lo que sea mayor.

Sin tarjetas físicas ni terminales: la operatoria es íntegramente digital

La plataforma elimina el uso de tarjetas físicas y terminales externas: toda la operatoria se procesa a través de la propia infraestructura del banco, sin intermediarios externos.

De esta manera, se genera liquidez para quien vende y acceso a financiamiento para quien compra, sin necesidad de recurrir a tarjetas de crédito.

Para el proveedor, el resultado práctico es cobrar al contado aunque haya vendido a plazo, con acreditación automática e inmediata en el momento en que el comprador acepta la operación.

Para el comprador, significa acceder a condiciones preferenciales de financiamiento sin salir del entorno digital del banco.

Entre los beneficios para las empresas proveedoras adheridas, se destaca la posibilidad de ofrecer financiamiento y cobro de ventas a plazos, impulsando la cadena de valor entre grandes proveedoras y pymes.

El diseño de la plataforma apunta a reducir la dependencia de instrumentos financieros tradicionales y a digitalizar de punta a punta la relación comercial entre empresas.

Paso a paso: cómo funciona el mecanismo de Pactar Digital

El proceso es 100% online y opera en tres pasos: el proveedor confecciona una solicitud de venta a su cliente con las condiciones acordadas; el comprador —con margen crediticio habilitado— la acepta; y el banco liquida el préstamo, acredita los fondos al comprador y transfiere el financiamiento al vendedor, todo de forma simultánea.

Para operar como empresa proveedora, la firma debe ser usuaria de BIP o BIP Empresas, contar con una cuenta corriente habilitada en el banco y estar adherida a la operatoria.

Para ser cliente comprador, se requiere ser persona jurídica o humana con actividad comercial en los sectores industrial, comercial o de servicios, contar con legajo crediticio actualizado y haber recibido previamente una solicitud de venta de una empresa proveedora adherida.

La autenticación se realiza mediante usuario, contraseña y token de seguridad, garantizando la trazabilidad y seguridad de cada transacción.

El banco aclara que no forma parte de la operación de compraventa entre proveedor y solicitante: la financiación tiene lugar exclusivamente entre el banco y el cliente, manteniéndose ajeno a la relación comercial subyacente.

Este diseño jurídico preserva la autonomía de las partes y define con claridad el rol de la entidad como financiador, no como intermediario comercial.

La banca pública como herramienta de política productiva

"Estas medidas muestran el rol de la banca pública como herramienta clave para acompañar sectores afectados por las políticas anti industriales del gobierno nacional y sostener el empleo y la producción en un contexto macroeconómico crítico", destacó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo.

La declaración ubica el lanzamiento en un marco político explícito: el banco se posiciona como contrapeso activo frente a un escenario de contracción del crédito y presión sobre el sector productivo bonaerense.

Cuattromo apuntó este rumbo al presentar Procampo Digital como "un nuevo concepto en la vinculación entre el banco, sus clientes y las empresas proveedoras del sector agroindustrial", al precisar que la innovación tecnológica y el financiamiento productivo son ejes centrales de la gestión desde 2020.

Pactar Digital extiende esa lógica al universo industrial y comercial, con una arquitectura que prioriza la agilidad operativa y la transparencia en las condiciones del crédito.

La elección de operar en pesos con tasas fijas apunta a dar previsibilidad en un entorno de volatilidad macroeconómica, donde la incertidumbre sobre el costo del financiamiento es uno de los principales frenos a la inversión empresaria.

El mensaje institucional subraya que la banca pública provincial puede actuar con autonomía de criterio y con una agenda orientada al desarrollo territorial, independientemente de las políticas crediticias del gobierno nacional.

Integración con RePyME y el ecosistema de crédito productivo de Banco Provincia

El programa RePyME, que fue lanzado originalmente en febrero de 2020, fue un pilar fundamental para más de 31 mil pymes que realizaron 2,3 millones de operaciones de crédito, con un total de $19,7 billones otorgados hasta mediados de 2025.

Pactar Digital se integra a este ecosistema como un instrumento complementario: mientras RePyME financia capital de trabajo e inversión productiva a través de líneas de crédito tradicionales, Pactar Digital actúa directamente sobre la fluidez de la cadena de pagos entre empresas.

Las tasas del programa RePyME se ajustan según el tipo de crédito solicitado: desde 44% TNA para capital de trabajo hasta 55% TNA para inversión productiva, con plazos de hasta 72 meses para proyectos de inversión.

La combinación de ambas herramientas ofrece a las empresas bonaerenses una cobertura más amplia: desde la gestión del circulante hasta la planificación de inversiones de mediano plazo.

La plataforma, junto con la línea de capital de trabajo del banco, brinda condiciones preferenciales tanto para quienes venden como para quienes compran, apuntando a mejorar la fluidez de la cadena de pagos en el tejido productivo provincial.

En conjunto, estas iniciativas consolidan a Banco Provincia como el principal instrumento de política crediticia del gobierno bonaerense en un contexto en el que el acceso al financiamiento se vuelve determinante para la supervivencia y el crecimiento de las pymes industriales, comerciales y de servicios.