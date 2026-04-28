La iniciativa busca consolidar la madurez de la gobernanza comunitaria y reducir la dependencia histórica de la red respecto a su desarrollador principal

Cardano, a través de su firma de ingeniería Input Output, presentó nueve propuestas de financiamiento por un total de u$s46,8 millones con el objetivo de escalar su red y llevar las finanzas descentralizadas basadas en Bitcoin al ecosistema ADA.

La iniciativa, que será votada por más de 1.000 representantes delegados (DReps) hasta el 24 de mayo, busca consolidar la madurez de la gobernanza comunitaria y reducir la dependencia histórica de la red respecto a su desarrollador principal.

Cardano recauda suma millonaria para integrar Bitcoin a su red nativa

La cifra solicitada representa casi la mitad de los u$s97,5 millones que Input Output pidió en 2025, y marca el inicio de una reducción gradual de su dependencia del tesoro comunitario.

El tesoro de Cardano se alimenta de las comisiones de la blockchain y se distribuye mediante votaciones comunitarias, algo que convierte este proceso en una prueba política clave: se evaluará si la comunidad trata a Input Output como a cualquier otro solicitante o si mantiene un rol privilegiado por su peso histórico en la construcción del protocolo.

Las propuestas se concentran en dos actualizaciones críticas. La primera es Leios, un nuevo mecanismo de consenso que promete superar las 1.000 transacciones por segundo, situación que representaría un salto significativo en la escalabilidad de la red.

La segunda es Pogun, un sistema diseñado para conectar Bitcoin con las finanzas descentralizadas de Cardano, y permitir que ADA se convierta en un puente hacia aplicaciones DeFi basadas en BTC.

Cardano busca integrar Bitcoin a su red nativa para volver más descentralizado su protocolo

La votación de estas propuestas no solo definirá el futuro técnico de Cardano, sino también su evolución política. Durante años, Input Output fue el principal receptor de fondos del tesoro por su rol en el desarrollo del software base.

Sin embargo, la comunidad busca avanzar hacia un modelo más descentralizado, donde las decisiones de financiamiento reflejen la diversidad de actores y proyectos dentro del ecosistema.

El movimiento de Cardano se da en un momento en que inteligencia artificial (IA) y finanzas descentralizadas convergen como narrativas dominantes en el mercado cripto.

Según datos recientes, las empresas de IA captaron cerca del 80% del capital de riesgo global en el primer trimestre de 2026, algo que influye directamente en proyectos blockchain que buscan integrar estos productos.