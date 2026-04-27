El activo alcanzó los u$s79.300 y generó expectativas de una nueva suba, pero el retroceso posterior activó una fuerte ola de liquidaciones automáticas

Bitcoin (BTC) provocó este lunes 27 de abril pérdidas por más de u$s82 millones entre los traders que apostaron a una suba por encima de los u$s79.000, luego de una fuerte corrección en su precio.

La criptomoneda alcanzó un máximo local de u$s79.300, algo que generó expectativas de una posible ruptura alcista hacia la zona de los u$s80.000 e, incluso, valores superiores en el corto plazo.

Sin embargo, el impulso no logró sostenerse y BTC retrocedió rápidamente hasta los u$s77.800, algo que sorprendió a quienes mantenían posiciones alcistas en el mercado de futuros.

Este movimiento bajista activó una ola de liquidaciones automáticas en distintas plataformas de intercambio, principalmente entre operadores que utilizaban apalancamiento para amplificar sus apuestas.

El mercado de derivados permite operar con fondos prestados por los exchanges, una práctica conocida como apalancamiento, que puede aumentar las ganancias pero también multiplica el riesgo de pérdidas rápidas.

Cuando el precio se mueve en contra de la posición abierta por el trader, la exchange ejecuta el cierre automático de la operación para evitar que el usuario acumule una deuda superior al capital disponible.

Una nueva caída para el activo digital golpea al sector

Según datos, las liquidaciones alcistas superaron los u$s82 millones en pocas horas, situación que reflejó el fuerte impacto que tuvo la corrección sobre quienes esperaban una continuidad en la suba.

Este mecanismo suele profundizar la caída del mercado, ya que cada liquidación implica una venta forzada que suma más presión bajista.

A medida que se ejecutan estas ventas automáticas, aumenta la oferta de BTC disponible en el mercado en un período muy corto, algo que empuja aún más el precio hacia abajo.

Este fenómeno es conocido como "cascada de liquidaciones" y suele repetirse en contextos de alta volatilidad, especialmente cuando muchos operadores concentran apuestas similares en una misma dirección.

En este caso, la mayoría de los traders esperaba que bitcoin superara los u$s80.000, pero la falta de fuerza compradora generó el efecto contrario y aceleró la corrección.

La situación vuelve a mostrar los riesgos del trading apalancado dentro del mercado cripto, donde los movimientos bruscos de precio pueden borrar millones de dólares en cuestión de minutos.