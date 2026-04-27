Las bandas criminales ahora apuntan a dueños de criptomonedas para exigir billeteras, claves privadas y transferencias inmediatas de fondos

La Fiscalía Nacional contra el Crimen Organizado de Francia encendió las alarmas por el fuerte crecimiento de secuestros vinculados a propietarios de criptomonedas y sus familias.

Según los investigadores, este tipo de delitos pasó de apenas 3 casos registrados en 2023 a 18 durante 2024, mientras que en el último año el aumento fue aún más fuerte, con una suba del 272%.

En lo que va de este año, los fiscales ya identificaron otros 47 episodios adicionales, algo que eleva a 135 el total de secuestros y tentativas relacionados con criptomonedas desde 2023.

El objetivo principal de estas bandas es obligar a las víctimas a entregar bitcoin, otras criptomonedas o incluso billeteras frías donde guardan sus activos digitales de forma directa y sin intermediarios.

A diferencia de una cuenta bancaria tradicional, una wallet de autocustodia puede vaciarse en pocos minutos si el usuario entrega bajo presión sus claves privadas, frases semilla o acceso al dispositivo físico donde resguarda sus fondos.

Vanessa Perrée, jefa de la unidad Pnaco, indicó que las investigaciones permitieron detectar una estructura criminal más compleja de lo esperado, con sospechosos que aparecen vinculados a varios casos y redes organizadas detrás de estos ataques.

Una tendencia que se expande al resto del mundo

Las autoridades creen que se trata de grupos que planifican la vigilancia de las víctimas, seleccionan objetivos con alto patrimonio cripto y coordinan tanto los secuestros como el cobro posterior de los rescates.

Hasta el momento, 88 personas fueron imputadas en 12 casos activos, entre ellas cerca de una docena de menores de edad. De ese total, la mayoría de los sospechosos permanece en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Uno de los episodios más recientes involucró a una familia de cinco integrantes que fue retenida bajo amenaza con armas de fuego. Los delincuentes se llevaron el auto familiar y una billetera fría con criptomonedas valuadas en unos u$s800.000.

Otro caso ocurrió en Challes-les-Eaux, donde tres hombres de entre 25 y 30 años fueron acusados por un secuestro vinculado al mundo cripto. Dos de ellos también fueron investigados por un hecho similar ocurrido semanas después en otra región francesa.

También generó impacto el caso de un adolescente de 17 años acusado de secuestrar a una mujer y a su madre de 67 años para exigir criptomonedas. Según la investigación, el joven fue reclutado junto a sus cómplices a través de Telegram por una persona identificada con el alias "Hermano".

Para los especialistas, esta ola de violencia expone uno de los mayores riesgos del ecosistema cripto: la seguridad física de quienes administran grandes sumas en billeteras propias, según un informe de DL News.