Una nueva librería de código abierto busca acelerar los pagos silenciosos en Bitcoin, reducir los tiempos de espera y mejorar su uso en teléfonos móviles

El desarrollador Vano Chkheidze presentó una nueva librería de código abierto que busca hacer más rápidos los pagos silenciosos en Bitcoin (BTC) y facilitar su uso en teléfonos móviles, uno de los principales desafíos de este sistema enfocado en la privacidad.

La herramienta se llama UltrafastSecp256k1 y fue creada para mejorar el funcionamiento de los pagos silenciosos o Silent Payments (BIP-352), un mecanismo que permite recibir BTC sin mostrar direcciones visibles en la blockchain.

Este sistema ayuda a proteger la privacidad porque el usuario puede usar una dirección única y fija sin que quede expuesta en la red, evitando así la reutilización de direcciones públicas.

El problema aparece cuando la wallet debe revisar si recibió fondos. Cada vez que se suma un nuevo bloque a la red, el monedero tiene que analizar miles de transacciones y hacer cálculos criptográficos para detectar si alguna pertenece al usuario.

Según indicó Chkheidze, cada bloque puede tener entre 2.000 y 3.000 transacciones, algo que genera una carga importante, sobre todo en los celulares, donde todo el trabajo depende del procesador principal.

En una computadora potente ese análisis puede hacerse rápido, pero en un teléfono puede tardar varios minutos, especialmente si la wallet estuvo varias horas sin conexión y necesita actualizarse.

Desarrollan una tecnología para agilizar los pagos silenciosos de Bitcoin

Esa demora afecta la experiencia del usuario. Muchas veces, las personas cierran la aplicación, cambian de wallet o reutilizan direcciones, algo que reduce la privacidad dentro de BTC.

La librería busca solucionar ese problema moviendo los cálculos desde la CPU hacia la GPU, que es la unidad de procesamiento gráfico preparada para hacer muchas operaciones al mismo tiempo.

De esta manera, el trabajo más pesado se realiza más rápido y fuera del dispositivo del usuario, lo que permite que el escaneo de transacciones pase de tardar minutos a completarse en segundos.

El desarrollador indico que, sin una herramienta así, los pagos silenciosos en teléfonos son posibles, pero poco prácticos para el uso diario, sobre todo cuando la wallet debe ponerse al día después de estar desconectada.

UltrafastSecp256k1 ya forma parte de Frigate, un servidor experimental creado por Craig Raw para hacer más simples los pagos silenciosos en wallets móviles y permitir consultas sin descargar toda la blockchain.

Aunque todavía tiene desafíos como la falta de auditorías externas y la compatibilidad con más tipos de GPU, el objetivo del proyecto es que la privacidad en Bitcoin sea fácil de usar y no una complicación para los usuarios.