El cierre de la causa contra el presidente de la Reserva Federal despejó el camino para Kevin Warsh y fortaleció su llegada a la presidencia de la entidad

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos cerró la investigación penal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), y eliminó así uno de los principales obstáculos para el avance de Kevin Warsh como candidato de Donald Trump para reemplazarlo al frente del banco central.

La fiscal federal Jeanine Pirro confirmó la decisión a través de su cuenta en X, en un cambio de postura respecto de lo que había sostenido días antes.

La investigación había comenzado en enero y se enfocaba en la declaración que Powell dio ante el Senado sobre la remodelación de la sede de la Fed en Washington, en los edificios Eccles y East.

Los fiscales buscaban saber si Powell había dado información incorrecta a los senadores sobre el alcance de las obras y el aumento de costos del proyecto, que pasó de una autorización inicial de casi u$s1.900 millones a unos u$s2.500 millones.

Entre las razones del aumento se mencionaron la inflación, los trabajos para eliminar asbesto y plomo, y las exigencias para conservar el valor histórico de los edificios. A pesar de eso, no se presentaron cargos formales contra Powell.

James Boasberg, el juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, anuló las citaciones del gran jurado el 13 de marzo y confirmó esa decisión el 3 de abril, al considerar que no había pruebas suficientes para sostener que existió un delito.

Jerome Powell, presidente de la FED en Estados Unidos

Estados Unidos: cierran investigación contra Jerome Powell

En su fallo, Boasberg indicó que las citaciones parecían tener otro objetivo: presionar a Powell por las decisiones de política monetaria y por la estrategia de tasas de interés de la Reserva Federal.

Después de esa decisión judicial, Pirro decidió enviar el caso al inspector general de la Fed, el área encargada de revisar internamente los registros y contratos del organismo. De todo