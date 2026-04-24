La liquidez del mercado cripto se mantiene concentrada y la esperada altseason aún no da señales de comenzar tras un mes de subas

Bitcoin cotiza alrededor de u$s77.700 al momento de esta redacción, con Ethereum en u$s2.328, Solana en u$s85,92 y XRP en u$s1,42. El rally de la última semana elevó a BTC un 11,25% en los últimos 30 días, pero el resto del mercado cuenta otra historia.

La dominancia de Bitcoin se mantiene en 58,5% y el índice de temporada de altcoins de CoinMarketCap marca 34 sobre 100, bien adentro del territorio "Bitcoin Season". En términos prácticos, eso significa que el capital todavía no rotó. El dinero llegó a BTC, se quedó en BTC, y las altcoins esperan.

La capitalización total del mercado de altcoins cayó un 28,09% desde el máximo histórico de octubre de 2025. No es un mercado en corrección: es un mercado que todavía no encontró su piso colectivo. El rebote de algunas fichas puntuales (ZEC, HYPE, AAVE) no cambia ese diagnóstico.

La tesis de un rebote para las altcoins

Michael van de Poppe, fundador de MN Trading Capital, publicó esta semana la proyección más concreta que circula en el mercado: "Creo que esta fase tiene suficiente margen para continuar hasta los u$s86.000", y que las altcoins suban un 30-60% desde aquí.

Un movimiento hacia u$s86.000 representaría un alza adicional del 10% desde los valores actuales, y llevaría a Bitcoin a un nivel que no tocaba desde el 28 de enero. Lo que van de Poppe no dice es que ese 10% en BTC tiene que venir con continuidad, con volumen genuino y sin que el contexto geopolítico lo corte por la mitad.

"El analista apoya su lectura en la recuperación en forma de V que registró el Nasdaq, que acumuló un avance de 11,31% en los últimos 30 días", advierte el analista financiero Rodrigo Mansilla.

La lógica indica que cuando los mercados tecnológicos rebotan con esa fuerza, el apetito por el riesgo se reactiva en cadena, y los activos de mayor beta (las altcoins) son los que más pueden capturar ese movimiento.

Mansilla pone una condición que no es menor: "Es crucial que Bitcoin se mantenga por encima de los u$s75.000". Los traders de Polymarket le asignan actualmente una probabilidad del 55% de que Bitcoin caiga por debajo de ese nivel antes del 1 de mayo. El mercado no descuenta el escenario alcista como dado.

La secuencia que nadie puede saltear

El mercado cripto tiene una arquitectura de rotación que se repite con obstinada regularidad: Bitcoin sube primero, luego estabiliza, luego Ethereum rompe al alza respecto a BTC, y recién entonces el capital fluye hacia las altcoins de menor capitalización. Saltear alguno de esos pasos no produce altseason; produce traders atrapados en activos que no se mueven.

Históricamente, la secuencia que desencadena un movimiento amplio en altcoins requiere que Bitcoin llegue a nuevos máximos históricos, seguido de un repunte de Ethereum, antes de que el capital rote hacia la curva de riesgo más alta. Hoy, Bitcoin está cerca de un 38% por debajo de su ATH de u$s126.100 de octubre. Ethereum tampoco terminó de confirmar su ruptura.

De los 100 principales tokens por capitalización, solo 51 operan por encima de su media móvil de 50 días. En un mercado verdaderamente alcista y amplio, ese número debería estar por encima de 75. La fuerza del momento es real pero concentrada, no distribuida.

La aprobación de ETFs de XRP y Litecoin en 2026 incorporó a instituciones como actores de la eventual rotación, lo que cambia la dinámica respecto a ciclos anteriores. Ya no se trata solo de retail buscando el próximo 10x: hay capital institucional monitoreando fondamentos y liquidez antes de mover fichas.

Tres catalizadores macro que podrían acelerar el reloj

El analista Rodrigo Mansilla precisa tres señales que podría estar descontando Bitcoin y que, si se confirman, abrirían la puerta al siguiente tramo del rally:

Bitcoin sigue infravalorado según modelos que descuentan riesgos de recesión , lo que implica que hay margen de suba solo por normalización

, lo que implica que hay margen de suba solo por normalización La baja en tasas de interés a pesar del contexto inflacionario reduce el costo de oportunidad de estar posicionado en activos no generadores de rendimiento (exactamente lo que son Bitcoin y la mayoría de las altcoins)

a pesar del contexto inflacionario reduce el costo de oportunidad de estar posicionado en activos no generadores de rendimiento (exactamente lo que son Bitcoin y la mayoría de las altcoins) Las preocupaciones sobre computación cuántica, que pesaron sobre la narrativa de largo plazo de BTC, "siguen desvaneciéndose", en palabras del propio analista

El nivel clave a superar para que se abra el camino técnico es u$s80.700, que representa el precio de costo promedio de los holders de corto plazo (quienes compraron en los últimos 155 días). Ese nivel actuó históricamente como resistencia o soporte decisivo, y una ruptura limpia sobre él cambiaría la psicología del mercado de forma perceptible.

El altseason selectivo: no todos los tokens van a subir

La idea de que "las altcoins suben todas juntas" quedó atrapada en el ciclo 2020-2021 y no sobrevivió al 2026. En este ciclo, el consenso emergente apunta a un altseason selectivo: Bitcoin se mantiene relativamente fuerte mientras altcoins específicas con alta utilidad se descorrelacionan y superan al mercado de forma significativa. Los sectores que concentran esa expectativa son IA integrada a protocolos, activos del mundo real (RWA) y redes de infraestructura física descentralizada (DePIN).

La concentración de capital institucional en ETFs de Bitcoin, combinada con la liquidez fragmentada en más de 10 millones de tokens, crea condiciones donde una rotación amplia es improbable sin catalizadores macro significativos. Dicho de otro modo, no va a subir todo. Va a subir lo que tenga narrativa, liquidez y un caso de uso que los institucionales puedan justificar en un reporte.

Los fondos de Ethereum sumaron más de u$s500 millones en entradas este mes, mientras los fondos de XRP y Solana también registraron flujos positivos. Son señales de selección, no de rotación masiva.

El reloj corre, pero la llave la tiene Bitcoin

Las altcoins pueden subir 30%, 60%, o más. Los ciclos anteriores mostraron movimientos mucho mayores en activos con fundamentos sólidos cuando el capital finalmente rotó. Pero ese "cuando" todavía no llegó, y depende de una variable que el mercado no controla del todo: que Bitcoin no solo llegue a u$s86.000, sino que lo haga con fuerza, lo sostenga, y deje de necesitar un cese al fuego en el Estrecho de Ormuz para no retroceder.

Mientras la dominancia de BTC esté en 58,5% y el índice de altseason marque 34 sobre 100, la pregunta correcta no es qué altcoins comprar. Es si Bitcoin ya terminó de hacer su trabajo. Ese es el semáforo que todavía está en rojo.