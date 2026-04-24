El mercado cripto se encuentra en una etapa de "descubrimiento de valor" que mantiene en vilo a los inversores. Tras haber quebrado barreras psicológicas importantes, la pregunta que domina la City Cripto es hasta dónde puede llegar el rally de 2026. Según un consenso de analistas y expertos del sector, el techo para este ciclo de Bitcoin (BTC) se ubica en un rango técnico y psicológico que oscila entre los u$s80.000 y los u$s100.000.

Esta estimación no es caprichosa: responde a una combinación de indicadores on-chain, niveles de liquidez institucional y el comportamiento histórico de los ciclos posteriores al halving.

El muro de los u$s80.000

Para muchos analistas, los u$s80.000 representan el primer gran "muro" a derribar. En este nivel se concentra una gran cantidad de órdenes de venta de mineros y de inversores de largo plazo (long term holders) que buscan tomar ganancias tras meses de acumulación.

Si bien los flujos de los ETF de Wall Street han servido de combustible para acercarse a estas cifras, los expertos advierten que superar este nivel requerirá de un catalizador macroeconómico mucho más potente que el actual. "Llegar es posible, sostenerse por encima es el verdadero desafío", señalan desde las mesas de trading.

Por qué u$s100.000 es el límite psicológico

La cifra de los seis dígitos es, desde hace años, el "santo grial" de los entusiastas de Bitcoin. Sin embargo, para los analistas más cautelosos, este nivel funciona hoy más como una resistencia psicológica que como una meta técnica inmediata.

Varios factores sugieren que el ciclo actual podría encontrar un techo antes de una ruptura definitiva de ese nivel:

Agotamiento de la demanda: A medida que el precio sube, el capital necesario para mover la aguja un 1% es exponencialmente mayor

A medida que el precio sube, el capital necesario para mover la aguja un 1% es exponencialmente mayor Ciclos de rotación: Una vez que Bitcoin alcanza un pico de dominancia, el capital suele rotar hacia las altcoins o incluso regresar a activos tradicionales si las tasas de interés no bajan tan rápido como se espera

Una vez que Bitcoin alcanza un pico de dominancia, el capital suele rotar hacia las altcoins o incluso regresar a activos tradicionales si las tasas de interés no bajan tan rápido como se espera Métrica de rentabilidad: Gran parte del suministro de Bitcoin está hoy en ganancias. Históricamente, cuando el 95% de las direcciones están "en verde", la presión de venta masiva se vuelve inevitable

El escenario de "meseta"

A diferencia de los ciclos de 2017 o 2021, marcados por subas parabólicas seguidas de caídas estrepitosas, muchos expertos ven en 2026 un comportamiento de lateralización prolongada. Con la entrada de instituciones como BlackRock, el activo ha ganado estabilidad, pero también ha perdido parte de esa volatilidad extrema que permitía subas de tres dígitos en pocas semanas.

Para el inversor de iProUP, el mensaje es de prudencia estratégica. Si bien la tendencia de fondo sigue siendo alcista hacia ese rango de u$s80.000 − u$s100.000, entrar en estos niveles implica asumir que el potencial de suba es menor que el de etapas tempranas, exigiendo una gestión del riesgo mucho más fina.