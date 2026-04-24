Con el salario cada vez más ajustado y el consumo en caída, cuatro grandes bancos salieron a ofrecer préstamos personales desde $20 millones para captar clientes que necesitan liquidez inmediata.

La propuesta apunta a quienes no llegan a cubrir gastos con sus ingresos y buscan financiamiento, en un escenario donde las entidades también buscan dinamizar su cartera de créditos.

Las condiciones varían según la entidad y pueden implicar cuotas muy distintas, por lo que elegir bien dónde pedir el crédito resulta clave para no pagar de más.

Banco Nación

El Banco Nación ofrece una alternativa más competitiva en tasa. Con montos que llegan hasta los $100 millones y plazos de seis años, apunta a quienes ya cobran su sueldo en la entidad, empleados en relación de dependencia y trabajadores con contratos de locación de servicios.

Además, permite renovar el crédito una vez cancelado un porcentaje del capital, una ventaja que no ofrecen las otras entidades de la comparación.

Monto: mínimo $10 hasta $100 millones

Plazo: 72 meses

TNA: 60%

Requisitos: ingresos acreditados en Nación, edad menor a jubilatoria

Ventaja: posibilidad de renovar tras cancelar 10% del capital

Banco Provincia

El Banco Provincia ofrece préstamos de hasta $50 millones con tasa fija, lo que garantiza previsibilidad en un contexto inflacionario.

El dinero se acredita en 24 horas y los requisitos son básicos: DNI, recibo de sueldo y antigüedad laboral mínima.

Cada $100.000 solicitados, la cuota estimada es de $8.680,95 a 6 años.

Monto: hasta $50 millones

Plazo: 72 meses

TNA: 98% fija

Requisitos: DNI, recibo de sueldo, antigüedad laboral

Ventaja: tasa fija y acreditación rápida

El banco analiza cada solicitud, pero prioriza a quienes ya son clientes y demuestran un buen comportamiento de pago.

Banco Galicia

La propuesta del banco Galicia ajusta las condiciones según el paquete de cliente. Los Éminent acceden a tasas más bajas, mientras que los Move enfrentan costos más altos.

El monto máximo ronda los $26,4 millones y el primer pago se realiza a los 45 días, sin gastos de otorgamiento.

Monto: de $1.000 hasta $26,4 millones

Plazo: de 6 a 72 meses

TNA: Éminent ( 76% ), Plus / Gold ( 109% ), Move ( 132% )

), Plus / Gold ( ), Move ( ) Ventaja: primer pago a los 45 días, sin gastos de otorgamiento

Los destinos más frecuentes de estos créditos van desde financiar viajes o proyectos personales hasta renovar tecnología o equipamiento.

También se usan para cubrir gastos médicos o imprevistos, pagar deudas acumuladas o encarar arreglos en el hogar, lo que refleja que la necesidad de liquidez atraviesa distintos aspectos de la vida cotidiana.

Banco BBVA

BBVA apuesta por la gestión digital y ofrece hasta $40 millones a cinco años. La tasa es más alta, pero el trámite es 100% online y permite cancelación anticipada sin costo después de seis meses.

Para quienes tienen relación de dependencia con acreditación de haberes en el banco alcanza con 3 meses, mientras que sin acreditación se pide al menos un año.

Los profesionales independientes deben demostrar un año en la profesión actual, y los comerciantes o autónomos necesitan dos años de continuidad en su rubro.

La relación cuota-ingreso es de hasta el 30%.