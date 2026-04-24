La plataforma que dominaba el 90% del volumen de NFTs en la red cerró sus puertas y deja a miles de usuarios buscando alternativas urgentes

El mercado de los NFT (Tokens No Fungibles) continúa atravesando un proceso de reconfiguración profunda. En las últimas horas, la comunidad cripto recibió una noticia inesperada: JPG Store, el marketplace referente de la red Cardano, anunció que cerrará sus puertas de manera definitiva.

La plataforma, que llegó a procesar más del 90% del volumen de transacciones de NFT dentro de ese ecosistema, comunicó que dejará de prestar servicios tras años de liderazgo en la red. El cierre marca el fin de una era para los coleccionistas de Cardano, quienes veían en este sitio el epicentro de su actividad comercial.

Por qué cierra JPG Store

Aunque la plataforma fue un éxito técnico y comunitario, los responsables señalaron que el actual entorno de mercado y la dificultad para sostener el crecimiento a largo plazo fueron factores determinantes.

A pesar de los esfuerzos por innovar, la competencia con otras redes (como Ethereum, Solana o Bitcoin Ordinals) y la baja generalizada en el interés por los NFT de perfil "retail" afectaron la viabilidad del proyecto.

En su comunicado, el equipo de JPG Store expresó su gratitud a la comunidad y aclaró que la decisión no responde a problemas de seguridad o fallos en la red Cardano, sino a una visión estratégica sobre el futuro del negocio.

Qué deben hacer los usuarios

Ante un anuncio de este tipo, la primera preocupación es la seguridad de los activos.

Los puntos clave para los poseedores de NFT en Cardano:

Custodia propia: Al ser una red descentralizada, los NFT no "viven" dentro de JPG Store, sino en la blockchain de Cardano y en las billeteras de los usuarios (como Yoroi o Lace). Por lo tanto, los activos no se pierden.

Retiro de listados: Se recomienda a los usuarios que tengan piezas publicadas para la venta que las retiren (delist) para evitar cualquier inconveniente durante la desconexión de los contratos inteligentes del sitio.

Alternativas: El ecosistema Cardano cuenta con otros mercados menores, aunque el cierre de JPG Store deja un vacío de liquidez importante que la comunidad deberá resolver en los próximos meses.

El futuro de los NFT en Cardano

El cierre de JPG Store es un llamado de atención para los desarrolladores. Si bien Cardano se destaca por su seguridad y rigor científico, la falta de un marketplace dominante podría ralentizar la adopción de nuevas colecciones.

Para el inversor cripto, este evento refuerza la importancia de operar en ecosistemas con alta diversificación de plataformas. El mercado de NFT está migrando de los "simples dibujos" hacia utilidades reales en juegos y finanzas, y este cierre parece ser una consecuencia más de esa depuración necesaria en la industria.