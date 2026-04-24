Con una nueva estrategia cambiaria, el mercado financiero reacciona ante señales de desaceleración inflacionaria y dudas sobre la estabilidad

En un movimiento estratégico para anclar las expectativas de precios, el Banco Central (BCRA) ha comenzado a implementar lo que en la City ya denominan una "mini banda" cambiaria.

Este esquema de flotación, que ajusta sus límites en base a la inflación pasada, busca ofrecer previsibilidad al mercado y evitar saltos bruscos en el tipo de cambio que puedan trasladarse a las góndolas.

La consolidación de este corredor cambiario coincide con un dato alentador para el equipo económico: los indicadores de alta frecuencia muestran una desaceleración en el precio de los alimentos durante la tercera semana de abril, lo que refuerza el pronóstico de una inflación mensual que podría perforar el piso del 3%.

Cómo funciona la "mini banda" del Central

Desde enero de 2026, el BCRA abandonó el ajuste fijo del 1% mensual y pasó a indexar el techo y el piso de su banda de intervención según el último dato de inflación informado por el INDEC.

Actualmente, el sistema opera bajo los siguientes parámetros:

Límite Inferior (Piso): Se ubica en torno a los $823 . Si el dólar toca este nivel, el Central interviene comprando divisas para sostener la cotización

Límite Superior (Techo): Supera los $1.693 para finales de abril . En este punto, la entidad vende reservas para frenar una escalada

Zona de Confort: El dólar mayorista transita hoy cerca de los $1.387, cómodamente instalado en la zona inferior de la banda, lo que le da al BCRA margen de maniobra para acumular reservas

Esta "mini banda" funciona como un ancla psicológica. Al estar el tipo de cambio oficial lejos de su techo, la presión sobre los dólares financieros (MEP y CCL) se reduce, calmando la inercia inflacionaria.

Abril: el mes de la inflación más baja del año

El mercado sigue con lupa el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y los datos de las consultoras privadas, que coinciden en una moderación mayor a la esperada. Tras un marzo que cerró en 3,4%, las proyecciones para abril apuntan a una zona del 2,5% al 2,9%.

La clave de esta baja reside en dos factores: estabilidad cambiaria, ya que la vigencia del régimen de bandas ha eliminado la incertidumbre sobre el valor del peso en el corto plazo, y moderación en alimentos, donde el alza en la canasta básica ha mostrado una variación cercana al 2,3%.

En lo que va del mes, esta desaceleración compensa los ajustes que todavía persisten en el rubro de servicios y tarifas.

El objetivo: u$s10.000 millones en reservas

Más allá de la inflación, el esquema de bandas tiene un objetivo productivo: la acumulación de dólares. Santiago Bausili, presidente del BCRA, señaló recientemente que el saldo neto de compras para este 2026 podría ubicarse entre los u$s10.000 y u$s17.000 millones, dependiendo de la demanda de pesos.

Para el ahorrista e inversor de iProUP, este escenario de "pax cambiaria" y desinflación sugiere un cambio en las carteras: con el dólar contenido dentro de la banda, los activos que ajustan por tasa real vuelven a ganar terreno frente a la simple dolarización bajo el colchón. La "mini banda" no solo ordena los precios, sino que está redefiniendo dónde conviene poner los pesos en esta segunda etapa del año.