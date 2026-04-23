En las últimas 24 horas, la cuarta mayor criptomoneda descendió un 1,43%. La variación de las otras divisas virtuales y dólares cripto
23.04.2026 • 12:30hs • Cotizaciones
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 23 de abril de 2026
Según Binance, XRP bajó un 1,43% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s1,43 este jueves, con una capitalización de mercado de u$s88.254,25 millones.
Con un total de 37.420 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,61 billones de capitalización este jueves 23 de abril, según CoinMarketCap.
En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un retroceso del -1,14% en las últimas horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 60,20%, seguido de Ethereum con un 10,80%. Las restantes monedas alcanzan un 29%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Al día jueves 23 de abril, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:
- Bitcoin: u$s78.567,90 (-0,89%)
- Ethereum: u$s2.336,58 (-2,92%)
- BNB: u$s638,90 (-1,56%)
- Ripple: u$s1,43 (-1,43%)
- XRP: u$s86,27 (-2,28%)
- Cardano: u$s0,25 (-2,02%)
- Polkadot: u$s1,25 (-4,06%)
- Dogecoin: u$s0,10 (0,12%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al jueves 23 de abril:
- Bitcoin: $121,43 millones
- Ethereum: $3,45 millones
- BNB: $943.182,70
- Ripple: $2.115,62
- XRP: $127.319,80
- Cardano: $369,49
- Polkadot: $1.845,81
- Dogecoin: $144,21
- Polygon: $142,24
Además, al jueves 23 de abril, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:
- USDT: $1.473
- DAI: $1.476,70
- USDC: $1.473,99
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP es una criptomoneda creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, bajo el respaldo de Ripple. Su principal enfoque es mejorar la eficiencia y reducir los costos de los pagos internacionales.
A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería. Su algoritmo de consenso, conocido como "RippleNet", procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más rápido y económico.
Con el apoyo de Ripple, XRP se ha convertido en una herramienta utilizada por bancos e instituciones para facilitar pagos internacionales rápidos.
Aunque críticos cuestionan su centralización, XRP sigue siendo una opción confiable y efectiva. Ripple invierte continuamente en la mejora de su seguridad y rendimiento.
Pese a los conflictos legales con la SEC, XRP se mantiene como una criptomoneda influyente en los pagos internacionales.