En las últimas 24 horas, la cuarta mayor criptomoneda descendió un 1,43%. La variación de las otras divisas virtuales y dólares cripto

Según Binance, XRP bajó un 1,43% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s1,43 este jueves, con una capitalización de mercado de u$s88.254,25 millones.

Con un total de 37.420 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,61 billones de capitalización este jueves 23 de abril, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un retroceso del -1,14% en las últimas horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 60,20%, seguido de Ethereum con un 10,80%. Las restantes monedas alcanzan un 29%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día jueves 23 de abril, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s78.567,90 (-0,89%)

Ethereum: u$s2.336,58 (-2,92%)

BNB: u$s638,90 (-1,56%)

Ripple: u$s1,43 (-1,43%)

XRP: u$s86,27 (-2,28%)

Cardano: u$s0,25 (-2,02%)

Polkadot: u$s1,25 (-4,06%)

Dogecoin: u$s0,10 (0,12%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al jueves 23 de abril:

Bitcoin: $121,43 millones

Ethereum: $3,45 millones

BNB: $943.182,70

Ripple: $2.115,62

XRP: $127.319,80

Cardano: $369,49

Polkadot: $1.845,81

Dogecoin: $144,21

Polygon: $142,24

Además, al jueves 23 de abril, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.473

DAI: $1.476,70

USDC: $1.473,99

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, bajo el respaldo de Ripple. Su principal enfoque es mejorar la eficiencia y reducir los costos de los pagos internacionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería. Su algoritmo de consenso, conocido como "RippleNet", procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más rápido y económico.

Con el apoyo de Ripple, XRP se ha convertido en una herramienta utilizada por bancos e instituciones para facilitar pagos internacionales rápidos.

Aunque críticos cuestionan su centralización, XRP sigue siendo una opción confiable y efectiva. Ripple invierte continuamente en la mejora de su seguridad y rendimiento.

Pese a los conflictos legales con la SEC, XRP se mantiene como una criptomoneda influyente en los pagos internacionales.