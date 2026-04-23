La criptomoneda número uno en capitalización retrocedió 0,83% en el día. Cuáles fueron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Este jueves, Bitcoin alcanzó los u$s78.482,99 tras un descenso de 0,83% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s1,57 billones, de acuerdo con Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,61 billones este jueves 23 de abril, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -0,95% en el último día. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 60,19%, Ethereum ocupa un 10,80%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,01%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes jueves 23 de abril, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s78.482,99 (-0,83%)

Ethereum: u$s2.335,07 (-2,74%)

BNB: u$s638,62 (-1,62%)

Ripple: u$s1,43 (-1,45%)

Solana: u$s86,25 (-2,36%)

Cardano: u$s0,25 (-1,86%)

Polkadot: u$s1,25 (-4,01%)

Dogecoin: u$s0,10 (-0,15%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al jueves 23 de abril:

Bitcoin: $118,18 millones

Ethereum: $3,44 millones

BNB: $941.327,10

Ripple: $2.113,68

Solana: $127.098,60

Cardano: $369,26

Polkadot: $1.844,62

Dogecoin: $144,07

Polygon: $141,66

En otro orden, este jueves 23 de abril, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.472,80

DAI: $1.476,70

USDC: $1.469,91

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para operar con criptomonedas en Argentina, es fundamental abrir una cuenta en alguna exchange confiable, como Binance, Bitso, Lemon o Bitget, que están registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite realizar transferencias en pesos para fondear y adquirir activos digitales.

El proceso consiste en elegir la criptomoneda deseada y comprarla. Algunas exchanges también admiten tarjetas de crédito como medio de pago, a través de Mercado Pago u otros servicios.

Además, estas plataformas permiten intercambiar criptomonedas y transferir activos mediante QR o claves públicas.

Otra posibilidad es operar a través del sistema persona a persona (P2P), que facilita transacciones directas entre usuarios.

Los métodos de pago incluyen cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares. Sin embargo, es crucial revisar la reputación del vendedor y su historial.

Por último, los especialistas advierten sobre plataformas no seguras, como Paxful, que cuenta con denuncias por estafas por parte de los usuarios. Esto se debe a la falta de mecanismos de seguridad, exponiendo a los usuarios a robos y fraudes.