Crece el uso de IA, deepfakes y fallas en blockchain para los ataques cripto que cada vez son más sofisticados y generan pérdidas millonarias en 2026

La industria de las criptomonedas enfrenta en 2026 un escenario cada vez más complejo y riesgoso, marcado por el desarrollo de nuevas tecnologías que planifican las vulnerabilidades al ecosistema.

Deepfakes en tiempo real, campañas avanzadas de phishing, compromisos en la cadena de suministro y fallas en protocolos en blockchain se perfilan como los principales vectores detrás de los mayores ataques del año, según advirtió Natalie Newson, investigadora senior de blockchain en CertiK.

¿El ecosistema cripto en peligro?

En lo que va del año, el ecosistema ya perdió más de u$s600 millones a manos de hackers, y gran parte de estas pérdidas se concentraron en dos incidentes ocurridos en abril y vinculados a actores asociados con Corea del Norte.

Se trató del exploit por u$s293 millones contra Kelp DAO, que expuso un punto único de falla en la infraestructura del protocolo de mensajería blockchain LayerZero, y el ataque de u$s280 millones al Protocolo Drift, otro golpe significativo que reflejó la fragilidad de ciertos sistemas DeFi.

La sofisticación de los ataques no se limita a vulnerabilidades técnicas, ya que también se observó un aumento en el uso de inteligencia artificial para ingeniería social.

Un caso reciente involucró a la billetera de criptomonedas Zerion, que el pasado 15 de abril reveló que atacantes afiliados a Corea del Norte utilizaron herramientas de IA en una campaña prolongada para robar aproximadamente u$s100.000 desde hot wallets.

Newson advirtió que la rápida evolución de la IA podría agravar aún más la situación, y afirmó; "la mejor defensa para los inversores es la conciencia", y subrayó la importancia de verificar la autenticidad de URLS y contratos inteligentes para evitar caer en trampas de phishing.

Un problema que se extiende desde hace años

Por otro lado, se debe recordar que en 2025, los hackers robaron alrededor de u$s3.300 millones en criptoactivos, según datos de CertiK.

Las violaciones en la cadena de suministro fueron muy fuertes, ya que representaron u$s1.450 millones en pérdidas en solo dos incidentes, uno de los casos más emblemáticos fue el hackeo de Bybit en febrero de aquel año, con un impacto cercano a los u$s1.400 millones.

De esta forma, la ejecutiva, aseveró que el ataque a Bybit mostró que los actores maliciosos están mejor financiados y coordinados que nunca y anticipó un aumento en la sofisticación de este tipo de operaciones, especialmente dirigidas a proveedores de infraestructura crítica.

En paralelo, los expertos recomiendan a los inversores minoristas adoptar medidas de seguridad más fuertes, entre ellas, el uso de billeteras frías para almacenar activos no utilizados con frecuencia, lo que permite firmar transacciones sin exponer claves privadas a internet.

En este contexto, el futuro de la seguridad en el ecosistema cripto dependerá de una carrera constante entre los delincuentes y los defensores, donde la innovación tecnológica será tanto el problema como la solución.