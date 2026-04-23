Bitcoin superó su True Market Mean y reaviva expectativas de suba, pero analistas advierten posible presión vendedora y riesgo de techo local.

El precio de Bitcoin (BTC) vuelve a ser noticias ya que superó su True Market Mean, un nivel onchain que lo ubicó en u$s78.100 y que funciona como referencia del costo promedio ponderado de los inversores activos.

Se trata de la primera vez que la criptomoneda con mayor capitalización de mercado alcanzó este hito desde mediados de enero de 2026, según datos de Glassnode.

Además, este movimiento abrió la puerta a una posible recuperación técnica, aunque no sin generar cierto tipo de preocupación entre los analistas.

En el ciclo actual, cada vez que el precio logró posicionarse por encima de este indicador, el mercado terminó enfrentando presiones de venta que derivaron en techos locales.

Por otra parte, esta es la segunda vez en el año en que se configura este mismo escenario para el activo digital creado por Satoshi Nakamoto.

Una señal de alerta desde el comportamiento de corto plazo

El último informe semanal de Glassnode, puso el foco en un indicador clave, el Short-Term Holder Realized Profit, que mide las ganancias efectivamente realizadas por inversores de corto plazo.

Durante esta semana, ese valor trepó a los u$s4.4 millones por hora, muy por encima del umbral de u$s1,5 millones que, hasta ahora, coincidió con los máximos locales de 2026.

Si bien este dato no implicó necesariamente una caída inminente, sí plantea una advertencia clara: los compradores recientes, ahora en ganancia, comienzan a vender.

Además, este comportamiento pudo generar una presión de oferta significativa, especialmente si se concentra en la zona de los u$s80.000, dificultando la continuidad del impulso alcista sin un incremento paralelo en la demanda.

Además, el True Market Mean es una métrica desarrollada por Glassnode que combina el precio realizado, es decir, el costo promedio de adquisición de todos los BTC en circulación, con el precio actual de mercado, lo que reduce la volatilidad de corto plazo.

Que haya superado este nivel implicó que el precio de mercado está por encima del costo promedio de los inversores activos, una condición que históricamente estuvo asociada con una mayor confianza compradora.

Sin embargo, este mismo punto también puede actuar como zona de distribución, donde los inversores aprovechan para tomar ganancias.

Resistencia inmediata y posible escenario

El próximo nivel clave para BTC se ubica en torno a los u$s80.100, donde coincide el Short-Term Holder Cost Basis, otra métrica relevante que refleja el costo promedio de los inversores de corto plazo.

Es por eso que superar esa barrera implicaría que aproximadamente el 54% de estos participantes estaría en ganancia, lo que podría reforzar tanto el optimismo como la presión vendedora.

En este contexto, el mercado de Bitcoin se encuentra en un dilema, donde verá si avanza hacia una recuperación más sólida o repetirá el patrón reciente de subas seguidas por correcciones.