Los ciberataques impulsados por IA crecen y ya impactan en estos sectores y también en las exchanges, según advierten expertos en ciberseguridad.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el mundo del fraude marcó un punto de inflexión para el ecosistema de fintech, billeteras digitales y criptomonedas.

Especialistas en ciberseguridad coincidieron en que los ataques ahora dependen de vulnerabilidades técnicas y también de la capacidad de los ciberdelincuentes para escalar operaciones con herramientas automatizadas.

En este escenario, el phishing tradicional evolucionó hacia campañas hiperpersonalizadas, impulsadas por modelos de IA que analizan comportamientos y datos filtrados.

El resultado es un entorno donde los usuarios reciben mensajes casi indistinguibles de comunicaciones legítimas.

Este cambio eleva el nivel de riesgo y obliga a replantear las estrategias de defensa en toda la industria financiera digital.

La amenaza, advierten, ya no es potencial: es concreta y creciente.

Fintech bajo presión: ataques más sofisticados y difíciles de detectar

Las plataformas de fintech y pagos digitales enfrentan un incremento sostenido de intentos de fraude, especialmente en América Latina. Y, en ese contexto, la Argentina no es la excepción.

Según expertos consultados, los ataques combinan:

ingeniería social

robo de credenciales

malware móvil para acceder a cuentas y fondos

La IA permite generar correos, audios e incluso videos falsos que replican identidades con alta precisión.

Esto reduce drásticamente la capacidad de detección por parte de usuarios y sistemas tradicionales.

Además, los atacantes operan a escala, automatizando miles de intentos en simultáneo.

En consecuencia, las empresas deben reforzar sus capas de seguridad y adoptar enfoques más dinámicos.

Billeteras digitales: el usuario, en el centro del riesgo

En el caso de las billeteras digitales, el eslabón más vulnerable sigue siendo el usuario.

Los expertos advierten que la mayoría de los fraudes no requiere hackear la infraestructura, sino convencer a la víctima de entregar sus datos.

Técnicas como el SIM swapping, el phishing vía WhatsApp y las apps falsas siguen siendo altamente efectivas.

La incorporación de IA generativa potencia estos ataques, haciendo más creíbles los engaños.

A su vez, el crecimiento del uso de pagos móviles amplía la superficie de exposición.

Por eso, la educación del usuario se vuelve un componente crítico en la estrategia de seguridad.

Exchanges y criptomonedas: entre la custodia y la vulnerabilidad

El universo de los exchanges y las criptomonedas tampoco queda al margen de esta tendencia.

Si bien las plataformas reforzaron sus protocolos tras grandes hackeos históricos, los riesgos persisten.

La discusión entre custodia centralizada y autocustodia sigue vigente, con ventajas y desventajas en ambos modelos.

Los ataques actuales apuntan tanto a vulnerabilidades técnicas como a errores humanos.

Además, la trazabilidad de las transacciones en blockchain no siempre impide el robo, sino que facilita su seguimiento posterior.

En este contexto, la seguridad se convierte en un factor clave para la confianza del usuario.

IX Foro Tecnológico 2026: el debate sobre ciberseguridad llega a la agenda central

En este contexto, la discusión sobre ciberseguridad será uno de los ejes del IX Foro Tecnológico 2026, organizado por la empresa Consulting Services.

El evento, que se realizará en Mendoza entre el 23 y el 26 de abril, reunirá a expertos, ejecutivos y referentes del sector para analizar el impacto de la IA en los ciberataques, y cómo pueden repercutir esos ataques en fintech, pagos digitales y criptoactivos, entre otros temas.

Además, entre los temas centrales se destacan la protección de datos y la evolución de las amenazas digitales.

También se abordarán estrategias de prevención y casos reales que permiten entender cómo operan los ciberdelincuentes.

La convocatoria busca generar un espacio de intercambio. En un escenario cada vez más complejo, estos encuentros se vuelven clave para anticipar riesgos y fortalecer la seguridad digital.

IA vs. IA: la nueva carrera entre atacantes y defensores

El escenario actual plantea una carrera tecnológica entre quienes atacan y quienes defienden.

Las empresas comienzan a implementar inteligencia artificial para detectar patrones anómalos y prevenir fraudes en tiempo real.

Sin embargo, los ciberdelincuentes también evolucionan, adaptando sus técnicas con rapidez.

Esto genera un entorno de constante innovación, donde ninguna solución es definitiva.

La clave, señalan los especialistas, es la capacidad de adaptación y actualización permanente.

En este juego, la velocidad de respuesta puede marcar la diferencia entre un intento fallido y un ataque exitoso.