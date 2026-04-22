Con una participación de 8,2% en Antalpha, Tether refuerza su estrategia de expansión en infraestructura vinculada a Bitcoin y otros servicios financieros

Tether avanza en su estrategia de expansión dentro del ecosistema cripto. La compañía adquirió una participación del 8,2% en Antalpha, una plataforma enfocada en el financiamiento de la minería de Bitcoin.

La operación fue informada a través de un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) donde se detalla la compra de acciones tras la salida a bolsa de la firma en 2025.

El informe indica que distintas entidades vinculadas a Tether, junto con su presidente Giancarlo Devasini, controlan cerca de 1.95 millones de acciones ordinarias de Antalpha.

La participación consolida a Tether como un actor relevante dentro de la compañía desde su debut en el mercado. Parte de esa posición se explica por su presencia en la oferta pública inicial.

Antalpha es una empresa especializada en servicios financieros ligados a la minería de Bitcoin. Su actividad principal se centra en otorgar préstamos respaldados por criptomonedas y financiar la compra de equipos.

El modelo de negocio de la firma busca canalizar capital hacia el sector minero sin asumir directamente el riesgo crediticio. De esta forma, actúa como intermediario entre inversores y operadores.

Cómo es la actualidad de Antalpha

La compañía mantiene una fuerte vinculación con el ecosistema de Bitmain, uno de los principales fabricantes de hardware para minería de Bitcoin a nivel global.

Según datos de su salida a bolsa, Antalpha recaudó cerca de u$s49.3 millones. El precio de colocación fue de u$s12.8 por acción.

Tether habría participado de forma activa en esa oferta inicial. La empresa suscribió aproximadamente la mitad de las acciones emitidas.

La firma también reportó una cartera de préstamos cercana a los u$s1.600 millones hacia fines de 2024. Estos fondos están principalmente orientados al financiamiento de operaciones mineras.

La inversión refleja una tendencia más amplia dentro de Tether, que pretende ampliar su presencia en distintos segmentos del ecosistema de Bitcoin.

El foco, además de estar en activos digitales, se encuentra en su infraestructura: