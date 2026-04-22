El token fue diseñado para seguir el rendimiento económico del gigante de la IA liderado por Sam Altman, tras una futura salida a la bolsa estadounidense

Bitget, la mayor exchange universal (UEX) del mundo, incorporó OpenAI -preOPAI- como la segunda cotización en su plataforma IPO Prime, y amplió el acceso pre-IPO a una de las compañías más seguidas del sector de la inteligencia artificial (IA).

Emitido en Solana por el socio regulado Republic, preOPAI está diseñado para seguir el rendimiento económico de OpenAI tras una futura salida a bolsa.

La oferta introduce un umbral de entrada bajo, de apenas u$s100, que reduce de forma significativa los requisitos de capital tradicionalmente asociados a la participación pre-IPO.

El lanzamiento se produce en un contexto de creciente interés global por la IA, con flujos de capital hacia empresas del sector y valoraciones en niveles históricos.

Sin embargo, esta oportunidad de u$s4 billones estuvo en gran medida limitada a inversores institucionales y redes privadas.

A diferencia de la participación pre-IPO convencional, que suele implicar largos periodos de bloqueo y liquidez limitada, preOPAI introduce un modelo en el que acceso y flexibilidad coexisten.

Bitget incorpora token de OpenAI para ampliar el acceso a oportunidades pre-IPO de la compañía

Una vez distribuidos, los usuarios pueden negociar activamente sus posiciones, en lugar de esperar un evento de cotización para materializar valor.

Además, aproximadamente seis meses después de la IPO, los titulares podrán canjear sus tokens por activos vinculados a acciones o USDT, según el precio de mercado, algo que proporciona una vía de liquidación definida.

La introducción de preOPAI sigue al lanzamiento previo de preSPAX, vinculado a SpaceX, y marca un enfoque gradual en la expansión de IPO Prime.

Cada cotización se introduce con foco en estructura, liquidez y alineación regulatoria, más que en la velocidad de despliegue.

Hasta el momento, preSPAX superó los 13.000 usuarios suscritos, con un valor comprometido de u$s171 millones, cifra que indica el apetito por el producto.

Gracy Chen, CEO de Bitget, subrayó que "la forma en que las personas acceden a los mercados está cambiando", afirmó

La estrategia de Bitget detrás del anuncio

Chen resaltó que "nos estamos moviendo hacia un sistema donde distintas clases de activos y oportunidades convergen en una sola plataforma, y donde el acceso ya no está limitado por la estructura".

Y agregó: "Esa es la dirección en la que vemos el futuro de las finanzas, y lo que estamos construyendo en Bitget, la Universal Exchange".

La introducción de preOPAI refuerza el marco más amplio de IPO Prime, donde los activos digitales se estructuran para reflejar resultados económicos en lugar de la propiedad directa de acciones.

Este enfoque, combinado con la emisión a través de una entidad regulada, establece una base más estructurada para la exposición pre-IPO tokenizada en comparación con los modelos típicos de emisión de tokens.

Dentro del modelo de Universal Exchange de Bitget, IPO Prime continúa con la ampliación del alcance de la plataforma a lo largo del ciclo de inversión.

Con cripto, activos tradicionales tokenizados y ahora exposición pre-IPO integrados en un solo sistema, UEX evoluciona para apoyar cómo los usuarios asignan capital en distintas etapas de oportunidad, en lugar de hacerlo en plataformas fragmentadas.