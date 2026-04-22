Desde Grayscale manifestaron que Bitcoin habría tocado su piso en u$s65.000, u$s70.000, aunque el consenso del mercado aún prevé más caídas

La gestora de activos digitales Grayscale Investments sorprendió al mercado cripto ya que afirmó que Bitcoin (BTC) ya habría alcanzado el piso de su actual ciclo bajista, ubicándolo en un rango de entre u$s65.000 y u$s70.000.

Sin embargo, esta ambiciosa proyección contrastó con el consenso predominante entre los analistas, que aún esperan nuevas caídas o una consolidación más prolongada antes de un cambio de tendencia.

La visión de Grayscale

Según explicó Zach Pandl, jefe de investigación de la firma, el repunte de más del 20% registrado desde el mínimo del 5 de febrero, permitió que muchos inversores recientes regresaran a su punto de equilibrio.

Este comportamiento de la criptomoneda con mayor capitalización de mercado sería una señal temprana de estabilización del ecosistema, según manifestó el ejecutivo de la compañía.

El argumento central de Grayscale se apoyó en el análisis de datos onchain, particularmente en la métrica conocida como "precio realizado", un indicador que estima el costo promedio de adquisición de los activos en función de su último movimiento en la red.

Se debe recordar que este valor funciona como una referencia del nivel de equilibrio agregado entre los participantes del mercado.

De acuerdo con la firma, el precio realizado de los BTC adquiridos en los últimos uno a tres meses se sitúa en torno a los u$s74.000, apenas por debajo de las cotizaciones actuales.

Esto podría implicar que una parte significativa de los compradores recientes ya no se encuentra en pérdidas, lo que podría fortalecer la confianza y reducir la presión vendedora.

¿Bitcoin al alza?

Por otra parte, Pandl sostuvo que, de mantenerse la tendencia alcista en el corto plazo, más inversores entrarían en terreno de ganancias, lo que históricamente coincidió con el inicio de nuevas fases alcistas en el mercado cripto.

Si bien Bitcoin todavía está lejos de sus máximos registrados en octubre, el informe de Grayscale interpretó el rebote de febrero como una señal de que la etapa de capitulación, caracterizada por ventas masivas impulsadas por el pánico, habría llegado a su fin.

"Muchos compradores recientes han vuelto al equilibrio, lo que podría indicar que Bitcoin ha formado un fondo de mercado sólido en el rango de u$s65.000 a u$s70.000", concluyó el análisis de la firma.

En paralelo, el diagnóstico de Grayscale abrió un nuevo frente en el debate sobre el ciclo actual de Bitcoin, en un contexto donde la evolución del precio sigue siendo objeto de interpretaciones divergentes entre los principales actores del mercado financiero digital.