La Duma avanzó con un marco legal cripto que reconoce los activos digitales como propiedad y habilita pagos transfronterizos. Los detalles clave

La Duma Estatal de Rusia aprobó en primera lectura un proyecto de ley que busca regular el mercado de criptomonedas con un enfoque dual.

El mismo prohíbe su uso como medio de pago dentro del país (donde el rublo seguirá siendo la única moneda de curso legal) pero habilita su utilización para comercio internacional, lo que permitiría a empresas rusas sortear sanciones occidentales mediante pagos transfronterizos con activos digitales.

La iniciativa, presentada por el Gobierno e impulsada como una de las apuestas más ambiciosas de Moscú por institucionalizar el ecosistema cripto, introduce definiciones clave como "circulación de moneda digital" y establece qué entidades podrán operar en el mercado, según reportó la agencia TASS.

Kaplan Panesh, vicepresidente del Comité de Presupuesto e Impuestos, explicó que el marco legal apunta a terminar con la "zona gris" en la que funcionaba el sector.

Además, destacó que el reconocimiento de las criptomonedas como propiedad es un cambio estructural: a partir de ahora podrán ser consideradas en procesos judiciales, incluidos casos de quiebra o divorcio.

El proyecto todavía debe superar la segunda y tercera lectura en la Duma, pasar por el Consejo de la Federación y recibir la firma presidencial.

De completarse ese proceso, la normativa entraría en vigor desde el 1 de julio de 2026.

Qué facultades tendrá el Banco Central y quiénes podrán operar

El proyecto le otorga al Banco de Rusia facultades amplias para autorizar y supervisar a los participantes del mercado, incluyendo la emisión de licencias para exchanges, brokers y depósitos digitales.

También establece una segmentación entre inversores calificados y no calificados: estos últimos enfrentarían límites de hasta 300.000 rublos (unos u$s3.900) en sus operaciones.

En materia de minería, la norma reconoce la actividad como legal siempre que se realice con infraestructura ubicada en territorio ruso y se registren los equipos y la producción de activos digitales, en línea con una estrategia de soberanía tecnológica.