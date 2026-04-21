La cuarta mayor criptomoneda registró un incremento del 0,38% en 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Según el panel de Binance, XRP subió un 0,38% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1,43 este martes, con una capitalización de mercado de u$s88.203,85 millones.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, martes 21 de abril, una capitalización de u$s2,56 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 37.414 monedas.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un alza del 0,41% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 59,58% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,95%. Las demás criptomonedas representan el 29,47%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al martes 21 de abril son:

Bitcoin: u$s76.316,90 (0,54%)

Ethereum: u$s2.325,67 (0,34%)

BNB: u$s632,71 (0,31%)

Ripple: u$s1,43 (0,38%)

XRP: u$s86,33 (0,92%)

Cardano: u$s0,25 (0,69%)

Polkadot: u$s1,28 (-0,21%)

Dogecoin: u$s0,10 (-0,13%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este martes 21 de abril:

Bitcoin: $112,74 millones

Ethereum: $3,40 millones

BNB: $926.286,07

Ripple: $2.098,16

Solana: $126.068,60

Cardano: $366,09

Polkadot: $1.877,92

Dogecoin: $139,48

Polygon: $137,15

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al martes 21 de abril:

USDT: $1.462,10

DAI: $1.476,70

USDC: $1.465,53

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda reconocida, creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el respaldo de Ripple. Su objetivo principal es resolver los problemas de costo y tiempo en transferencias internacionales, ofreciendo una alternativa rápida y eficiente.

XRP no utiliza sistemas de minería como el Proof of Work ni validaciones Proof of Stake. En su lugar, opera bajo el algoritmo de consenso "RippleNet", capaz de procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a Bitcoin y Ethereum en eficiencia.

La empresa Ripple ha establecido socios estratégicos con bancos y entidades financieras globales. Esto permite a XRP facilitar pagos rápidos y de bajo costo, ganando terreno en el sector financiero.

Aunque XRP ha enfrentado cuestionamientos por su centralización, sigue siendo una solución eficiente y económica para pagos. Ripple continúa mejorando la infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza en su plataforma.

A pesar de problemas legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en los pagos internacionales.