En las últimas 24 horas, la sexta mayor criptomoneda avanzó un 0,82%. La variación de las otras divisas virtuales y los dólares cripto

Solana subió 0,82% en las últimas 24 horas, situándose en u$s86,09 por unidad este martes, con una capitalización de u$s49.554,52 millones, según Binance.

Con un total de 37.414 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,57 billones de capitalización este martes 21 de abril, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 0,71% en las últimas 24 horas. Bitcoin alcanza un 59,61% de dominancia del mercado cripto, Ethereum un 10,95%, y las demás criptomonedas un 29,44%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este martes 21 de abril, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s76.398,35 (0,84%)

Ethereum: u$s2.327,53 (0,61%)

BNB: u$s632,30 (0,36%)

Ripple: u$s1,43 (0,38%)

Solana: u$s86,09 (0,82%)

Cardano: u$s0,25 (0,57%)

Polkadot: u$s1,28 (-0,21%)

Dogecoin: u$s0,10 (-0,08%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al martes 21 de abril:

Bitcoin: $112,74 millones

Ethereum: $3,40 millones

BNB: $926.286,07

Ripple: $2.098,16

Solana: $126.068,60

Cardano: $366,09

Polkadot: $1.877,92

Dogecoin: $139,48

Polygon: $137,15

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al martes 21 de abril:

USDT: $1.462,10

DAI: $1.476,70

USDC: $1.465,53

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más innovadoras del mundo cripto. Su creador, Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con amplia experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 para resolver los problemas de escalabilidad que enfrentan Bitcoin y Ethereum.

La innovación principal de Solana radica en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un mecanismo que permite ordenar transacciones antes de ser procesadas, mejorando drásticamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras Ethereum alcanzaba unas 15 transacciones por segundo en su diseño original, Solana puede gestionar miles, marcando una gran diferencia en términos de eficiencia.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana demostró ser una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas, especialmente en sectores como DeFi y NTF. Estas áreas han sufrido las limitaciones de Ethereum debido a los elevados costos de gas y menor escalabilidad.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido notable, atrayendo a una amplia gama de desarrolladores y usuarios. Aunque Ethereum mantiene su posición dominante, Solana ha emergido como una alternativa sólida, capaz de satisfacer la demanda de proyectos más rápidos y escalables.

A pesar de sus avances, Solana ha enfrentado retos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado constantemente para superar estas dificultades, reforzando su posición en el mercado.

Hoy, Solana se destaca como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un serio competidor frente a Ethereum y marcando un camino hacia el futuro de las tecnologías descentralizadas.