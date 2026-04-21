En un día, la criptomoneda líder subió un 0,63%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado de de activos virtuales en general

Con un alza de 0,63% en las últimas 24 horas, Bitcoin cotiza a u$s76.354,22 este martes, respaldado por una capitalización de mercado de u$s1,53 billones, según Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, martes 21 de abril, una capitalización de u$s2,56 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 37.414 monedas.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un incremento del 0,57% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 59,61%, Ethereum lo sigue con un 10,96%, y el resto suma un 29,44%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 21 de abril, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s76.354,22 (0,63%)

Ethereum: u$s2.327,22 (0,51%)

BNB: u$s631,77 (0,40%)

Ripple: u$s1,43 (0,47%)

Solana: u$s86,03 (0,80%)

Cardano: u$s0,25 (0,55%)

Polkadot: u$s1,28 (-0,07%)

Dogecoin: u$s0,10 (-0,10%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al martes 21 de abril:

Bitcoin: $112,74 millones

Ethereum: $3,40 millones

BNB: $926.286,07

Ripple: $2.098,16

Solana: $126.068,60

Cardano: $366,09

Polkadot: $1.877,92

Dogecoin: $139,48

Polygon: $137,15

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al martes 21 de abril:

USDT: $1.462,10

DAI: $1.476,70

USDC: $1.465,53

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, para comprar criptomonedas es necesario abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitso, Lemon o Bitget, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU), donde se pueden recibir transferencias en pesos para fondear y adquirir activos digitales.

El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda de interés y comprarla. Algunas exchanges permiten usar tarjetas de crédito, integrando servicios como Mercado Pago.

También es posible canjear activos digitales o transferirlos mediante QR o claves públicas.

Otra opción viable es operar mediante el sistema persona a persona (P2P), conectando compradores y vendedores de forma directa.

Este sistema acepta múltiples medios de pago, como cuentas fintech, bancarias y plataformas como PayPal o similares. Sin embargo, es vital verificar la reputación del vendedor.

Se recomienda evitar plataformas inseguras, como Paxful, que enfrenta denuncias frecuentes.

La falta de sistemas de seguridad puede exponer a los usuarios a robos y estafas online.