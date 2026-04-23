La propuesta busca reducir fricciones y abrir la puerta a soluciones de pago rápidas y competitivas, integrando a firmas cripto en el entramado financiero

El Congreso de Estados Unidos recibió un proyecto de ley bipartidista denominado Acceso a los pagos y eficiencia para el consumidor (PACE Act), que busca modernizar la infraestructura de pagos del país y facilitar el uso regulado de criptomonedas en operaciones cotidianas.

La iniciativa plantea otorgar acceso directo a los sistemas de pago de la Reserva Federal a empresas fintech y de activos digitales que cumplan con estrictos requisitos de registro y supervisión.

El proyecto fue impulsado por los representantes Sam Liccardo y Young Kim, quienes argumentaron que el sistema actual de pagos en Estados Unidos es ineficiente, ya que las transferencias digitales suelen pasar por múltiples intermediarios, lo que genera demoras y costos adicionales para consumidores y empresas.

La propuesta busca reducir esa fricción y abrir la puerta a soluciones de pago más rápidas y competitivas, integrando a las compañías de criptomonedas en el entramado financiero tradicional.

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El PACE Act establece un marco federal simplificado de registro para proveedores de pagos calificados, que les permitiría acceder directamente a los rieles de pago de la Reserva Federal bajo supervisión de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).

Entre sus disposiciones más relevantes, se exige que los fondos de los usuarios estén totalmente respaldados y segregados de los activos de las empresas, evitando su exposición a riesgos operativos.

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Además, se prevén auditorías regulares y mecanismos de protección al consumidor en caso de insolvencia, priorizando la devolución de fondos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones del sector fintech y de la industria cripto, como la Blockchain Association y la Financial Technology Association, que destacan su potencial para reducir costos y mejorar la eficiencia de los pagos en Estados Unidos.

Para los defensores de la propuesta, se trata de un paso clave hacia la integración de activos digitales en el sistema financiero, en línea con la Ley GENIUS aprobada en 2025, que estableció el primer marco federal para la regulación de stablecoins.

El proyecto recién inicia su recorrido legislativo y deberá atravesar el proceso de asignación y debate en comités, además de enfrentar un periodo de comentarios públicos. De aprobarse, marcaría un nuevo paso en la regulación de pagos digitales en Estados Unidos.