El Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF (MSBT) debutó a comienzos de abril y rápidamente se convirtió en uno de los productos más comentados del mercado

Morgan Stanley, uno de los principales bancos de inversión globales, superó los u$s100 millones en tenencias de Bitcoin (BTC) gracias al lanzamiento de su fondo cotizado en bolsa (ETF) MSBT, que en apenas seis días de operación captó u$s103 millones en flujos netos.

La firma adquirió además 177,76 BTC adicionales, por un valor de u$s13,75 millones, y consolidó su exposición institucional al mercado cripto.

Morgan Stanely busca ser una potencia cripto empresarial: el rol de su ETF

El Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF (MSBT) debutó a comienzos de abril y rápidamente se convirtió en uno de los productos más comentados del mercado.

Con una comisión de gestión de apenas 0,14%, la más baja del sector, atrajo a inversores individuales e institucionales por igual, y superó en entradas netas totales al ETF de WisdomTree (WBTC), vigente desde 2024.

En su primera semana, MSBT acumuló un promedio diario de u$s17,2 millones en flujos, algo que refleja una demanda creciente por instrumentos regulados que permitan exposición a Bitcoin.

La apuesta de Morgan Stanley responde a una lógica clara: evitar la fuga de capital hacia gestores externos y aprovechar su red de más de 16.000 asesores financieros para distribuir el producto entre clientes de alto patrimonio.

Morgan Stanley acumuló más de u$s100 millones en Bitcoin, gracias a su Morgan Stanley Bitcoin Trust

El banco busca recuperar terreno frente a competidores que ya habían lanzado ETF similares, como:

BlackRock

Fidelity

Franklin Templeton

Además, la baja comisión de MSBT lo posiciona como una alternativa atractiva frente a productos más costosos como el Grayscale GBTC, que sufrió salidas netas de más de u$s26.000 millones desde su reconversión en ETF.

El lanzamiento de MSBT coincidió con un repunte en el precio de Bitcoin, que llegó a superar los u$s75.000 en abril de 2026.

En paralelo, los ETF de Bitcoin en su conjunto registraron casi u$s1.000 millones en entradas netas en cinco días, consolidando la tendencia de institucionalización del mercado.

Aunque fondos de mayor tamaño como los de BlackRock (IBIT) y Fidelity (FBTC) siguen liderando con flujos diarios superiores a los u$s200 millones, el desempeño inicial de Morgan Stanley sugiere que podría competir a largo plazo si mantiene el ritmo.