Alex Hoffmann, CEO de PagBrasil, analiza la polémica en torno al sistema de pagos instantáneos de Brasil, cuestionado por el gobierno de EE.UU.

Pix, el sistema de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil, ya es un éxito entre los argentinos que viajan al país. De acuerdo con datos de PagBrasil, entre enero y febrero de 2026, los usuarios argentinos registraron al menos 11 transacciones por usuario único en ese período.

Un informe publicado recientemente por la Casa Blanca volvió a señalar a Pix como un sistema perjudicial para los gigantes de tarjetas de crédito.

En el documento, el gobierno estadounidense sostiene que Pix afecta a las empresas de tarjetas porque representaría una competencia desleal.

Además de Pix, las críticas incluyen el comercio informal en la Rua 25 de Março, el etanol e incluso la deforestación. Se trata de una mezcla muy heterogénea y, precisamente por eso, el foco real de esta acción nunca ha sido completamente transparente. Todo indica que se trata menos de una medida técnica y más de una pieza dentro del tablero de negociación comercial de Estados Unidos.

Desde el punto de vista regulatorio, no hay un fundamento técnico claro para calificar a Pix como una práctica comercial desleal. Pix fue creado por el Banco Central de Brasil con objetivos de política pública bien definidos:

construir una infraestructura eficiente de pagos instantáneos

ampliar la inclusión financiera

reducir la dependencia del efectivo

disminuir la concentración bancaria

No fue concebido como un instrumento para competir con empresas extranjeras.

De hecho, instituciones financieras internacionales que operan en Brasil también participan en Pix bajo las mismas reglas.

Es importante destacar que el mercado de tarjetas continuó creciendo incluso después de la consolidación de Pix.

Según la Abecs (Asociación Brasileña de Empresas de Tarjetas de Crédito y Servicios), las transacciones con tarjetas en Brasil alcanzaron los R$ 4,5 billones en 2025, cifra que representa un crecimiento del 125% en relación con 2020, año en que se lanzó Pix.

Las tarjetas seguirán siendo relevantes en los próximos años, ya que cuentan con décadas de adopción y una infraestructura ampliamente extendida. Al mismo tiempo, es natural que su participación relativa disminuya a medida que nuevos medios de pago más modernos ganen escala.

La investigación de la USTR, realizada en el marco de la Sección 301, fue impulsada tras presiones del Information Technology Industry Council (ITI), una asociación privada que representa a empresas del sector, incluidas las redes de tarjetas.

La Sección 301 es un instrumento tradicionalmente utilizado para aplicar medidas comerciales compensatorias, especialmente aranceles sobre bienes. Históricamente, ha sido utilizada para imponer recargos a exportaciones consideradas objeto de prácticas "desleales".

Es cierto que la participación porcentual de las tarjetas de crédito disminuyó. Hoy, Pix representa más del 50% de las transacciones de pago en Brasil.

Sin embargo, el volumen total de transacciones con tarjetas se duplicó desde el lanzamiento de Pix. Es decir, el tamaño total del mercado creció significativamente, impulsado por la masiva inclusión financiera.

Además, Brasil no es un caso aislado. El QRIS, sistema de Indonesia, también fue objeto de una investigación estadounidense anunciada en marzo del año pasado.

Vale recordar que los sistemas de pagos instantáneos domésticos son una tendencia global, con múltiples iniciativas más allá de Pix, como UPI en India e incluso FedNow en Estados Unidos. El debate, por lo tanto, parece menos sobre competencia desleal y más sobre el papel estratégico de la infraestructura financiera en un contexto de tensiones comerciales.

Los impactos, en caso de materializarse, tenderían a ser indirectos y de carácter macroeconómico, por ejemplo, a través del deterioro del entorno comercial bilateral o la imposición de aranceles adicionales sobre productos brasileños, y no mediante una intervención directa en el funcionamiento de Pix.

Todo indica que el caso tiene más peso político-negociador que técnico. El foco real de esta acción nunca ha sido completamente transparente. Como se mencionó, la investigación abarca un conjunto heterogéneo de temas más allá de Pix, lo que sugiere un intento de ampliar el poder de negociación en eventuales acuerdos comerciales.

*Por Alex Hoffmann, Co-founder y CEO de PagBrasil