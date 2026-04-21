Según un informe, en la última década, los robos cripto dejaron de ser técnicos y hoy dominan errores humanos que ponen en jaque al ecosistema

Durante la última década, los robos de criptomonedas evolucionaron desde ataques técnicos sofisticados hacia un patrón más preocupante, la explotación de errores humanos y la vulnerabilidad de las claves privadas.

Según los datos de un informe publicado por la plataforma de datos DefiLlama, se conoció que este tipo de compromisos se consolidó como la principal causa de pérdidas millonarias dentro del ecosistema cripto.

El dato que preocupa al ecosistema cripto

De esta forma, el análisis de la plataforma dio a conocer que las vulneraciones de claves privadas se convirtieron en uno de los vectores de ataque más costosos para el ecosistema.

Esto costó para la industria se tradujo, según el informe, en más de u$s17 mil millones de pérdidas y en 518 incidentes que fueron registrados en la última década.

Pero además, este análisis también aseguró que los hackers originaron estos ataques al vulnerar claves privadas comprometidas, junto con phishing y otros ataques basados en la violación de diferentes credenciales.

En esta línea, el estudio arrojó estos datos:

El 22,3% de los ataques fueron atribuidos a vulneraciones de claves privadas mediante "fuerza bruta".

de los ataques fueron atribuidos a vulneraciones de claves privadas mediante "fuerza bruta". El 18,2% de los ataques se produjeron en claves privadas por "métodos desconocidos".

de los ataques se produjeron en claves privadas por "métodos desconocidos". El 10% de los hackeos sucedieron debido a ataques de phishing contra billeteras multifirma

Por otra parte, según datos de la firma de análisis Chainalysis, los ataques que logran acceder a claves privadas, representaron cerca del 44% del total robado en 2024, posicionándose como el vector de ataque dominante.

Los hackeos del primer trimestre de 2026

En esta misma línea, según publicó un informe reciente de Hacken, el ecosistema Web3 registró durante el primer trimestre de 2026 pérdidas por más de u$s464 millones a causa de hackeos, fraudes y vulnerabilidades de seguridad.

Es por eso que esta cifra reflejó una problemática difícil de controlar dentro de la industria de las criptomonedas, aunque este análisis remarcó un cambio significativo en la naturaleza de los ataques.

No obstante, a diferencia de años anteriores, los cuales fueron marcados por grandes ataques puntuales, en este período fue dominado por múltiples incidentes de mediana escala.

Sin embargo, un dato preocupante de este informe, fue que una sola estafa vinculada a billeteras de hardware, generó pérdidas cercanas a los u$s282 millones.