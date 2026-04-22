Dogecoin Cash anunció el lanzamiento de Dogecoin Gold, un token respaldado por oro físico que une el universo cripto al de los activos tangibles. La compañía explicó que cada token estará vinculado directamente a reservas de oro custodiadas por una entidad independiente.

La emisión de los tokens se activará únicamente cuando el oro quede bajo custodia y se eliminarán al concretarse un canje verificado. De esta manera, la firma promete transparencia y trazabilidad en cada operación.

Uno de los rasgos más llamativos del proyecto es la escala de fraccionamiento: 1.000 millones de tokens equivaldrían a un solo gramo de oro.

Esta relación permite que cualquier usuario acceda a una porción mínima del metal, democratizando el acceso a activos tradicionalmente reservados para grandes inversores.

"Estamos evaluando un marco que busca integrar la propiedad verificable de oro físico con auditabilidad basada en blockchain y precisión", explicó la compañía en un comunicado.

Y agregó: "El objetivo es determinar si se puede estructurar un sistema en el que activos del mundo real, unidades matemáticamente definidas e infraestructura digital transparente operen dentro de un entorno disciplinado y verificable".

Dogecoin Cash aprovecha el boom del oro tokenizado

El lanzamiento de Dogecoin Gold se da en medio de un auge global del oro tokenizado, donde productos como Tether Gold (XAUT) y Paxos Gold (PAXG) ya concentran gran parte del mercado y suman miles de millones en circulación.

Además, el repunte del precio internacional del oro, que alcanzó máximos históricos en los últimos meses, impulsó todavía más la demanda de estos instrumentos.

Dogecoin Cash -que no tiene vínculo formal con el protocolo Dogecoin- mantiene reservas de DOGE y otros tokens derivados, y antes de reorientar su negocio al ecosistema cripto en 2024, se dedicaba a la telemedicina bajo el nombre de Cannabis Sativa Inc.

El anuncio generó entusiasmo en el mercado y DOGE registró una suba del 5%, superando los u$s0,10, su nivel más alto en un mes.