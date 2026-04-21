Grupos de estafadores contactan a capitanes de barcos varados en la zona para exigir pagos en Bitcoin y Tether a cambio de supuesta protección

La tensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz, una de las arterias comerciales más críticas del mundo, ha dado lugar a una nueva y sofisticada modalidad de extorsión.

Según informes recientes grupos de estafadores están contactando a los capitanes de barcos varados o en espera de tránsito para exigir pagos en Bitcoin (BTC) y Tether (USDT) a cambio de una supuesta "protección" o para evitar ataques inminentes.

Esta táctica aprovecha el estado de alerta máxima que viven las tripulaciones en la zona. Los delincuentes utilizan canales de comunicación marítima y aplicaciones de mensajería para enviar amenazas creíbles, asegurando tener información sobre drones o lanchas rápidas que se dirigen hacia la posición de la embarcación.

Por qué los extorsionadores prefieren stablecoins antes que efectivo

La elección de las criptomonedas no es casual. Los extorsionadores exigen principalmente USDT, la stablecoin que sigue la paridad del dólar, debido a su facilidad para ser transferida de forma inmediata y su liquidez global.

Al solicitar activos digitales, los atacantes buscan evadir el rastreo de los sistemas financieros tradicionales y los bloqueos que las autoridades internacionales aplican sobre cuentas bancarias vinculadas a regiones en conflicto.

Informes de seguridad marítima indican que las sumas exigidas varían, pero suelen ser lo suficientemente bajas como para que algunas empresas navieras consideren el pago como un "mal menor" ante el riesgo de un ataque real que ponga en peligro la carga y la vida de los marineros.

El estrecho, por donde transita cerca del 20% del consumo mundial de petróleo, se ha vuelto un terreno fértil para el fraude debido a la saturación de los sistemas de defensa y la constante interferencia de señales GPS.

Los estafadores se hacen pasar por autoridades locales o grupos paramilitares, utilizando un lenguaje técnico que confunde a los operadores de los buques.

Expertos en ciberseguridad marítima advierten que esta modalidad de "piratería digital" es una evolución de los ataques de ransomware tradicionales, pero aplicada a la logística física.

"La presión psicológica de estar en una zona de guerra activa hace que los protocolos de verificación se relajen, y ahí es donde el estafador cripto encuentra su oportunidad", señalan analistas del sector.

La industria naviera se arma contra el fraude cripto en alta mar

Ante el aumento de estos casos, las principales cámaras navieras internacionales han comenzado a emitir alertas para que los capitanes no respondan a solicitudes de pago fuera de los canales oficiales. La consigna es clara:

Ninguna autoridad legítima o servicio de remolcadores solicita pagos en criptomonedas de forma improvisada a través de frecuencias de radio o chats

Verificar siempre la identidad del solicitante a través de canales oficiales antes de cualquier transacción

Reportar inmediatamente cualquier intento de extorsión a las autoridades marítimas competentes

Este fenómeno pone de relieve la necesidad de reforzar no solo la seguridad física de los buques, sino también la capacitación en higiene digital de las tripulaciones. En un escenario donde el comercio global depende de rutas cada vez más calientes, la tecnología blockchain vuelve a ser noticia, esta vez como la herramienta preferida por quienes buscan monetizar el miedo en alta mar.