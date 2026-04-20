La Justicia de Nigeria lo acusa de liderar un fraude con criptomonedas, motivo por el que pesaba sobre él una notificación roja de la policía internacional

Un ciudadano chino identificado como "DZ" fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras arribar desde París con un pasaporte paraguayo falso.

La Justicia de Nigeria lo acusa de liderar una estafa con criptomonedas que habría provocado pérdidas superiores a los u$s49 millones, motivo por el cual pesaba sobre él una notificación roja de Interpol.

Estafa cripto: detienen en Argentina a ciudadano chino buscado por Interpol

El operativo, ejecutado por la Policía Federal Argentina (PFA), se llevó a cabo el 16 de abril de 2026, cuando el sospechoso intentó ingresar al país utilizando documentación apócrifa.

Fuentes oficiales confirmaron que se trataba de un prófugo internacional buscado por Nigeria, acusado de montar un esquema fraudulento con criptomonedas que prometía altos rendimientos a los inversores. La maniobra habría dejado un tendal de víctimas con pérdidas millonarias.

Según la investigación, DZ habría liderado una plataforma cripto que captaba fondos en África bajo la promesa de retornos rápidos y elevados. En el continente, donde el uso de activos digitales se expandió rápidamente como alternativa financiera, las estafas piramidales y las plataformas falsas se multiplicaron en los últimos años.

El esquema, de características similares a un "Ponzi digital", terminó colapsando y generando pérdidas estimadas en u$s49,4 millones.

Nigeria lo reclama por delitos de lavado de dinero y estafa, en un caso que se convirtió en uno de los más resonantes del continente africano en materia de fraude financiero.

La captura en Argentina fue posible gracias a la notificación roja de Interpol, que alertaba sobre su paradero y pedía su arresto inmediato.

El ciudadano chino había intentado ocultar su identidad presentándose como paraguayo naturalizado, pero los controles migratorios en Ezeiza detectaron la falsedad del documento.

Tras su detención, quedó a disposición de la Justicia argentina, que deberá resolver el pedido de extradición solicitado por Nigeria.