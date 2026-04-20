Los usuarios pueden transferir dólares digitales de manera instantánea y sin comisiones dentro de los chats, utilizando el bot oficial Telegram Wallet

Telegram, una de las principales plataformas de mensajería digital, se consolida en el mundo de las criptomonedas y la Web3 con nuevas soluciones para la comunidad.

La aplicación ya permite enviar USDT directamente desde su propia billetera integrada, gracias a la incorporación de la stablecoin en la blockchain TON.

Los usuarios pueden transferir dólares digitales de manera instantánea y sin comisiones dentro de los chats, utilizando el bot oficial Telegram Wallet.

Desde 2025, Telegram habilitó la posibilidad de operar con USDT en la red TON (The Open Network), ampliando las funciones de su billetera nativa.

Esto significa que los más de 900 millones de usuarios de la app pueden enviar y recibir la stablecoin directamente en sus conversaciones, sin necesidad de recurrir a exchanges externos.

La iniciativa fue desarrollada en conjunto con Tether Operations, algo que garantiza respaldo oficial y seguridad en las transacciones.

Desde 2025, Telegram habilitó la posibilidad de operar con USDT en la red TON (The Open Network)

Cómo enviar USDT paso a paso en Telegram

El proceso para enviar USDT a través de Telegram es sencillo y se realiza dentro de la propia aplicación:

El usuario debe activar la Telegram Wallet desde el menú de la app Una vez configurada, puede comprar, recibir o almacenar USDT en su billetera Para enviar fondos, basta con abrir un chat, seleccionar la opción de pago y elegir USDT-TRON (TRC20) o USDT en TON, según la red disponible El destinatario recibe el monto de manera inmediata en su propia billetera de Telegram

Este sistema funciona como cualquier transferencia dentro de la aplicación, con la diferencia de que el valor está respaldado por el dólar estadounidense, lo que otorga estabilidad frente a la volatilidad de otras criptomonedas.

La principal ventaja es la inmediatez y gratuidad de las transferencias, que se realizan sin comisiones y en cuestión de segundos. Al estar integrado en Telegram, el proceso resulta accesible para usuarios sin experiencia previa en exchanges o billeteras externas.

Sin embargo, expertos adviertieron que, al tratarse de una función relativamente nueva, los usuarios deben ser cautelosos: verificar siempre que operan con el bot oficial Telegram Wallet, proteger sus credenciales y evitar caer en estafas que imiten la interfaz de la billetera.