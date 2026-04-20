Ripple publicó su plan para blindar XRPL ante la amenaza de la computación cuántica, anticipándose al riesgo futuro que podría jaquear la seguridad cripto

La empresa Ripple publicó una nueva hoja de ruta para el desarrollo del XRP Ledger (XRPL), con un foco estratégico en la preparación ante la amenaza de la computación cuántica.

Se debe recordar que se trata de una alerta emergente que podría comprometer casi todos los sistemas criptográficos actuales, especialmente los más antiguos.

Según trascendió, esta iniciativa no responde a una urgencia inmediata, sino a una visión de largo plazo, ya que apela a anticiparse a un escenario en el que las computadoras cuánticas puedan vulnerar los mecanismos de seguridad que hoy sostienen a las criptomonedas y a la infraestructura financiera digital.

La computación cuántica todavía no representa un riesgo concreto para las blockchains, pero los expertos coincidieron en que su desarrollo avanza de forma sostenida.

En ese contexto, XRPL buscó adelantarse mediante la exploración de criptografía postcuántica (PQC), es decir, algoritmos diseñados para resistir ataques de este tipo.

El punto clave de la hoja de ruta es que estas actualizaciones deberán implementarse con años de anticipación a esta amenaza, que se prevee que podría iniciar en 2030.

El problema que preocupa a todos

Tal como destacó el informe de la exchange, cuando exista una computadora cuántica capaz de romper los sistemas actuales, "será demasiado tarde" para reaccionar.

A diferencia de otras redes blockchain que podrían requerir rediseños completos, XRP Ledger apostó por una transición progresiva, ya que su arquitectura, basada en un sistema de consenso eficiente que valida transacciones en pocos segundos, permite incorporar mejoras sin necesidad de rehacer la red desde cero.

Este enfoque le dio una ventaja competitiva, ya que mantuvo su ecosistema, socios e infraestructura mientras adapta sus estándares de seguridad, por lo que se trataría de una "actualización evolutiva" que de una revolución técnica.

Ripple no está sola en esta estrategia, ya que otras blockchains como Ethereum o Algorand también investigan soluciones resistentes a la computación cuántica.

Sin embargo, según los publicado, XRPL buscará posicionarse como uno de los primeros en implementar estas tecnologías de forma práctica.

En esta línea, actores del mercado comenzaron a reconocer este avance, e informes recientes apuntaron que XRP Ledger ya experimentó con criptografía postcuántica, algo que reforzó su perfil como pionero en este campo.