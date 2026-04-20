La billetera de los bancos brindará descuentos y la chance de participar por carritos llenos y premios millonarios en cadenas como Coto, ChangoMás y Dia

MODO, la billetera digital de los bancos, continúa impulsando los pagos electrónicos y potenciando el ahorro de los argentinos durante el mes de abril con atractivas promociones en supermercados.

Esta iniciativa combina reintegros inmediatos con sorteos especiales, y amplifica los beneficios para los usuarios en sus compras cotidianas.

Quienes paguen utilizando la aplicación MODO o desde la app de su banco podrán acceder a estos importantes descuentos en grandes cadenas adheridas.

Entre los supermercados participantes se destacan Coto, ChangoMás y Dia, y suman oportunidades concretas de ahorro en cada transacción.

Cada cadena cuenta con días específicos y condiciones particulares para aplicar el reintegro de hasta 20% sobre el total de la compra presencial.

Estos beneficios buscan aliviar el bolsillo de los consumidores en rubros esenciales como la alimentación y artículos del hogar.

Cuáles son los días y cadenas de supermercados que ofrecen los descuentos con MODO

En el caso de Coto, el 20% de reintegro aplica los martes 21 y 28 de abril en compras presenciales, bajo la propuesta "Mega Martes".

Este beneficio es acumulable con otras promociones y, al realizar compras en esas fechas, los usuarios participan automáticamente del sorteo de $5.000.000 por semana.

Por otro lado, ChangoMás ofrece el 20% de reintegro los lunes 20 y 27 de abril, también para compras presenciales, siendo acumulable y sin exclusiones de productos.

Al comprar esos días específicos, los clientes participan automáticamente del sorteo de 50 carritos llenos con reintegro del 100% de la compra, con un tope de $250.000 por ganador.

Finalmente, la cadena Dia otorga el 20% de reintegro los viernes y sábados 24 y 25 de abril en compras presenciales, sin exclusiones de artículos en el ticket.

Cómo maximizar el ahorro combinando promociones con MODO

Con la compra realizada en esas fechas determinadas en Dia, los usuarios quedan automáticamente participando del sorteo de 20 carritos llenos con reintegro de 100%, con tope de $250.000 por ganador.

Un aspecto fundamental para maximizar el ahorro es que estos reintegros de MODO pueden acumularse con otras promociones bancarias vigentes, y multiplicar así los descuentos finales.

Estas iniciativas son impulsadas por MODO en conjunto con más de 15 bancos, en la búsqueda de ampliar el uso de los pagos digitales en consumos diarios.

Los interesados en conocer el detalle de todas las promociones, pueden hacer clic acá modo.com.ar/promos