Pese a sellar alianzas clave y expandir su tecnología de verificación de identidad, World cayó más de 13% en medio de dudas regulatorias y de adopción

World (WLD), impulsada por el CEO de OpenAI, Sam Altman, registró una fuerte caída en su cotización luego de anunciar una expansión clave de su tecnología de verificación de identidad basada en escaneo de iris.

A contramano de lo que podría esperarse al conocerse la noticia de estos acuerdos con grandes plataformas tecnológicas, el token retrocedió más de un 13% en los mercados.

La mega alianza de Worldcoin

Esta baja se produjo tras la presentación de nuevas integraciones del sistema World ID, una herramienta que busca confirmar la identidad humana en internet frente al avance de la inteligencia artificial.

Entre las alianzas anunciadas por la plataforma, se destacó su incorporación en servicios como Zoom, DocuSign y la app de citas Tinder, lo que generó a primera vista una recepción favorable.

El núcleo del proyecto radica en el uso de un dispositivo llamado "Orb", que escanea el iris de los usuarios para generar una identidad digital única.

Esta tecnología apunta a resolver un problema creciente: distinguir entre humanos reales y bots o agentes de inteligencia artificial cada vez más sofisticados.

En este contexto, Zoom incorporó herramientas de autenticación facial vinculadas a World para prevenir deepfakes en videollamadas, mientras que DocuSign incorporaría verificación de identidad en firmas digitales.

Por su parte, Tinder comenzó a expandir un sistema de "usuario verificado" que certifica que detrás de un perfil hay una persona real.

A pesar del avance estratégico, el mercado reaccionó con cautela: el token WLD cayó alrededor de 13,4% hasta ubicarse cerca de los u$s0,25 luego de conocerse los anuncios.

Esta caída podría estar vinculada a preocupaciones persistentes sobre la adopción real del sistema y, especialmente, sobre los riesgos regulatorios asociados al uso de datos biométricos sensibles.

Sin embargo, desde World confirmaron que los datos provistos a World ID son propiedad del usuario y están controlados por ellos mismos, ya que no recopilan, almacenan ni venden ningún dato personal, incluidos los datos del iris, y los titulares de World ID verificados son anónimos.

La configuración actual de World ID está construida de manera tal que los datos de iris de todos los usuarios se almacenan de manera anónima (SMPC, AMPC), lo que significa que todos los identificadores personales y datos procesados son completamente y permanentemente eliminados del "Orb" luego de la verificación.

Un proyecto bajo la lupa

Worldcoin, desde su lanzamiento, siempre estuvo envuelta en controversias, debido a que en diversos países se cuestionó la recolección de datos biométricos como el iris, considerado un identificador extremadamente sensible.

De hecho, autoridades en Europa y América Latina llegaron a suspender o limitar las operaciones de la plataforma por posibles vulneraciones a la privacidad.

Sin embargo, World sostuvo que su tecnología encripta los datos y elimina las imágenes biométricas tras el procesamiento, generando únicamente un identificador digital anónimo.