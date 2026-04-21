Brian Armstrong, CEO de Coinbase, aseguró que la economía de agentes de IA superará a la humana y que las criptomonedas serán su infraestructura base

Los agentes de inteligencia artificial ya están operando en las redes cripto. Y según Brian Armstrong, CEO de Coinbase, esa economía automatizada podría superar en tamaño a toda la actividad económica humana.

La advertencia llegó el pasado jueves a través de su cuenta de X. Armstrong sostiene que las criptomonedas se convertirán en la infraestructura financiera de esa transformación. Pero el mercado, asegura, todavía no lo entiende.

"El comercio agéntico aún no está valorado en el precio" de Bitcoin y otras criptos, escribió el ejecutivo. Miles de millones de transacciones automáticas ejecutadas por IA podrían explotar la demanda de activos digitales en los próximos años.

Qué es el comercio agéntico y por qué las máquinas necesitan criptomonedas

El comercio agéntico es un modelo donde máquinas realizan transacciones entre sí de forma autónoma, sin intervención de personas. Agentes de IA negocian, compran, venden y pagan servicios en tiempo real usando protocolos descentralizados.

Armstrong apunta específicamente a las stablecoins como pieza clave. "Los pagos de máquina a máquina aumentarán la demanda del dólar digital más allá de las estimaciones actuales", afirmó en referencia a activos como USDC o USDT.

Las stablecoins combinan estabilidad de precio (están ancladas al dólar) con velocidad de liquidación (operan 24/7 sin bancos). Para agentes de IA que necesitan hacer micropagos instantáneos, son la herramienta perfecta.

Los datos concretos: el 92% de las transacciones de IA ya ocurren en una sola red

La visión de Armstrong no es especulativa. Según un análisis de la firma Artemis, el 91,8% de las transacciones del protocolo x402 se ejecutan en Base, la red de capa 2 de Ethereum desarrollada por Coinbase.

El protocolo x402 es un estándar abierto diseñado específicamente para micropagos instantáneos entre agentes de IA y servicios web. Que casi todo su tráfico ocurra en una única blockchain revela dos cosas.

Primero, que el comercio agéntico ya existe y tiene volumen mensurable. Segundo, que Coinbase posicionó su infraestructura en el centro de esa economía emergente.

Base procesa transacciones más rápido y más barato que Ethereum. Para agentes de IA que ejecutan cientos o miles de operaciones por segundo, esa eficiencia es determinante.

Las proyecciones del sector: un crecimiento de un millón de veces

Armstrong no está solo en su diagnóstico. Kash Razzaghi, director comercial de Circle (la empresa detrás de USDC), proyectó durante la París Blockchain Week 2026 un escenario aún más extremo.

Razzaghi estimó que el volumen de transacciones cripto podría crecer hasta "un millón de veces respecto a los niveles actuales" por la adopción masiva de agentes autónomos.

Circle tiene razones concretas para esa apuesta. USDC es la stablecoin más usada en aplicaciones descentralizadas (DeFi). Si los agentes de IA adoptan DeFi como canal de pago, Circle capturaría una porción gigantesca de ese flujo.

Coinbase, por su parte, ya desarrolla herramientas para que los agentes operen de forma autónoma usando Bitcoin y otras redes descentralizadas. La compañía no solo facilita acceso financiero a personas, sino que busca dotar de autonomía económica a la inteligencia artificial.

La apuesta del sector es clara: que las stablecoins se conviertan en los pilares de una economía donde la capacidad computacional (y no solo la demografía) marque el ritmo del crecimiento global.

Para Armstrong, esa economía ya arrancó. Lo que falta es que el mercado lo valore en el precio de los activos cripto.